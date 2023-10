Álvaro Montero prende las alarmas en los hinchas de Millonarios: “Me gustaría jugar en Europa”

Para nadie es un secreto que Álvaro Montero es uno de guardametas mejores catalogados en el fútbol colombiano, puesto que sus grandes actuaciones con Millonarios han hecho que el guajiro esté en el radar de la Selección Colombia, llegando a ocupar el puesto de segundo arquero del combinado nacional en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ante su gran rendimiento en el rentado nacional y su puesto en la Selección Colombia, Álvaro Montero ha despertado el interés de varios equipos del fútbol del exterior, haciendo que se abra la posibilidad del que el guardameta de Millonarios tenga la posibilidad de dejar el club bogotano en el siguiente mercado de fichajes.

Tras la posibilidad de salir del fútbol colombiano, Montero reveló en que liga del gustaría jugar e incluso reveló que camiseta le gustaría defender, dejando claro, que es un sueño que espera realizar en algún momento de su carrera deportiva.

Álvaro Montero quiere jugar en la Premier League

“Me veo jugando en Europa, el sueño nunca se me ha limitado, siempre he tenido las ganas de jugar allá, que es donde están las mejores ligas y el mejor nivel de competitividad, pero siempre siendo realistas, sabiendo que las posibilidades para un arquero en el mercado se reducen y hay que estar preparados por si se presenta la posibilidad y si no seguir trabajando para buscarla. Siempre he soñado con jugar en el Manchester United”, aseguró Montero en conversaciones con ESPN Colombia.

Mientras llega la posibilidad de poder estar en el fútbol europeo, Álvaro Montero sigue concentrado en lo que es el proceso con Millonarios, dejando claro que quiere dejar su nombre escrito en la historia del club y dejar muchos trofeos en las vitrinas del equipo.

Puede leer: Atlético Nacional frenó en seco a Águilas Doradas en Copa Betplay

“Contento por lo que estoy haciendo aquí en Millonarios, tenemos un buen plantel. Los muchachos tienen una ambición brava y más porque hay jugadores jóvenes que lograron el título y tienen esas ganas de volver a sentir esas mismas sensaciones. Los más experimentados queremos habituar a esos jugadores para llenar de jerarquía al club que está haciendo cosas buenas”, añadió el arquero de Millonarios.

Detalles de la renovación de Montero con Millonarios

Durante los últimos días se ha dado a conocer que las directivas de Millonarios buscan la renovación de Álvaro Montero en el club, puesto que son consciente que el arquero tiene mucho mercado en el fútbol del exterior y quieren retenerlo por lo menos para lo que será la Copa Libertadores del 2024.

Según ha podido conocer NoticiasRCN.com, la renovación del arquero va por muy buen camino y se espera que en los próximos días se dé a conocer el anunció oficial de la extensión de contrato del guardameta con la institución azul.