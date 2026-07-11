¡Boca Juniors campeón! Álvaro Montero y Sebastián Villa celebran un título agónico en Argentina

Boca Juniors se coronó campeón luego de conquistar la tabla anual del fútbol argentino 2026 después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera.

Cuando el empate parecía dejar escapar el título, el ecuatoriano Enner Valencia apareció en la última jugada para marcar el gol de la victoria y desatar la celebración xeneize, que también tiene sabor colombiano por Álvaro Montero.

La definición fue dramática. Boca necesitaba ganar para quedarse con el primer lugar de la clasificación acumulada y durante buena parte del encuentro no encontró la manera de romper el cero. La presión aumentó cuando Rosario Central también estaba ganando su partido y amenazaba con quedarse con la consagración.

Pero el desenlace cambió en el último instante. Enner Valencia aprovechó una de las acciones finales del compromiso y envió el balón al fondo de la red para firmar el 1-0 definitivo. La Bombonera estalló y el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena aseguró el campeonato anual.

¿Qué título ganó Boca Juniors en el fútbol argentino?

El conjunto azul y oro terminó en lo más alto de la tabla anual de la Liga Profesional 2026, clasificación que reúne el rendimiento de los equipos durante las fases del campeonato.

Boca Juniors terminó por delante de Rosario Central y Argentinos Juniors. La victoria ante Defensa y Justicia le permitió al Xeneize resolver la definición por sus propios medios y quedarse con el reconocimiento de Campeón de Liga 2026.

Boca Juniors campeón con Álvaro Montero y Sebastián Villa

El título tiene un ingrediente especial para Colombia. Álvaro Montero, exarquero de Millonarios, hizo parte del equipo campeón y fue titular en el compromiso decisivo.

El guardameta suma así una nueva conquista en su carrera, ahora con uno de los clubes más reconocidos del continente. Igualmente, el atacante Sebastián Villa suma otro título más con el 'xeneize'.

Por su parte, Rodolfo Arruabarrena volvió a llevar a Boca a una consagración. El entrenador ya había ganado el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015. Con el título de 2026 alcanza tres trofeos oficiales como director técnico del conjunto argentino.

El festejo también tuvo un protagonista inesperado para muchos hinchas: Enner Valencia, quien convirtió el tanto que valió un campeonato en una definición que se resolvió en la última acción. Boca vuelve a celebrar y Montero suma una página importante en su trayectoria internacional.