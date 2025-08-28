CANAL RCN
Referente del Deportivo Cali sería anunciado como nuevo jugador de América de Cali

El jugador presentó sus exámenes médicos este jueves y formaría parte de 'La Mechita' para esta nueva temporada.

Clásico Deportivo Cali América de Cali 2017
FOTO: Deportivo Cali

América de Cali se prepara para anunciar a dos nuevos jugadores, aprovechando la ventana para futbolistas sin contrato habilitada por la Dimayor. Después de confirmarse un acuerdo con el volante Andrés Tello, ahora se sumaría un jugador de gran pasado vistiendo la camiseta de su clásico rival.

Se trata de Andrés Felipe Roa, un volante ofensivo de 32 años que viene de jugar su última temporada en el Panetolikos de Grecia. El jugador oriundo de Sabanalarga, Atlántico, ya presentó exámenes médicos y en las próximas horas sería anunciado como nuevo jugador de 'La Mechita'.

Así fue la carrera de Andrés Felipe Roa

Roa se formó como profesional en la cantera del Deportivo Cali, pero su primera experiencia profesional fue en el desaparecido Uniautónoma a modo de préstamo. También estuvo un periodo en Unión Magdalena, pero su gran momento fue vistiendo la camiseta del 'azucarero'.

En este club jugó durante varios años y fue clave en la consecución de la novena estrella en 2015, donde marcó el gol que le dio el título al equipo caleño en la final ante DIM en el Atanasio Girardot. Tras su buen rendimiento, dio el salto al fútbol de Argentina.

Llegó a Huracán a modo de préstamo en 2018, lo compró Independiente en 2019, fue a Argentinos Juniors en 2022, fue a Al-Batin de Arabia Saudita en 2023 y ese mismo año volvió a Huracán. Finalmente, en junio de 2024, salió hacia el fútbol griego.

Reacción en la hinchada de Deportivo Cali

En redes sociales, muchos hinchas del Deportivo Cali han mostrado su descontento con Andrés Felipe Roa tras tomar la decisión de vestir la camiseta de su clásico rival, pues es un jugador muy querido por la afición por sus logros en el pasado.

Roa, de 32 años, habló con 'Zona Libre de Humo' cuando salió del Cali en 2018. Relató que no se sentía a gusto tras perder la final de Liga ante Atlético Nacional en 2017 y que necesitaba un cambio de aires, pues había un mal ambiente entre hinchas, prensa y directivos.

