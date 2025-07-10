América de Cali estrenó una nueva camiseta retro: precio, detalles y situación con Le Coq Sportif

Luego de varios meses sin novedades en América de Cali en cuanto a sus indumentarias, el equipo por fin presentó una nueva camiseta. Hicieron algunas publicaciones referentes al tricampeonato de inicio de siglo (2000, 2001 y 2002-I) y finalmente, anunciaron una camiseta retro en homenaje a esta época.

La nueva camiseta del equipo escarlata es de la mano de su patrocinador de los últimos 3 años, la marca francesa Le Coq Sportif. Si bien se hablaba de que había dificultades entre las partes, razón por la cual no había nuevas camisetas desde agosto de 2024, todo se habría solventado.

Detalles de la nueva camiseta de América de Cali

"Cada hilo de esta camiseta revive la magia de una época dorada, donde América fue imparable y dominó por 3 años el Fútbol Profesional Colombiano. ¡Ya está aquí el tributo a nuestro último tricampeonato!", escribió el club.

El sponsor de América para la época era Kappa, la cual tiene como su sello característico la línea de sus logos en la manga. Para esta versión retro, se ubicó el logo de Le Coq y el diablo americano sobre una banda blanca, lo cual hace que tenga un parecido más similar a la camiseta Fila de 1999.

Como detalles adicionales, América optó por regresar al diablo tradicional de su escudo, usado en las camisetas anteriores a octubre de 2012. Además, en la parte de atrás del cuello, hay un homenaje a las tres estrellas del tricampeonato.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de América de Cali?

La camiseta de América de Cali versión tricampeonato tendrá un costo de 300.000 pesos. Se indica que la camiseta viene ajustada, por lo que se recomienda comprar una talla más grande si se busca mayor comodidad.

De momento, solo estará disponible en las tiendas oficiales del club ubicadas en la ciudad de Cali y se espera que próximamente esté disponible a través de la tienda online.

Finalmente, se explica que esta camiseta no será de colección como otras versiones retro del club, sino que será la indumentaria oficial de competencia para esta temporada.