Millonarios vs. América de Cali, el que pierde se despide de la pelea: fecha, hora y TV

Este martes 7 de octubre, el estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario de una nueva edición del clásico entre Millonarios y América de Cali, un duelo histórico que promete grandes emociones y que será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga BetPlay II-2025.

El compromiso está programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión exclusiva de Win Sports+, canal que tendrá una completa cobertura antes y después del encuentro.

El conjunto embajador, dirigido por Hernán Torres, atraviesa un momento complejo y necesita con urgencia reencontrarse con la victoria. Actualmente ocupa la casilla 16 con 14 puntos en 13 jornadas disputadas, por lo que una derrota o incluso un empate en casa podría dejarlo prácticamente sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El cuerpo técnico y la afición coinciden en que ganar es una obligación para mantener viva la ilusión de luchar por el título.

En los entrenamientos previos, Torres insistió en mejorar la definición y la solidez defensiva, dos aspectos que le han pasado factura al equipo capitalino en las últimas fechas. El respaldo del público será determinante, pues se espera un Campín completamente lleno alentando al cuadro azul, que buscará imponer condiciones desde el primer minuto.

América llega a Bogotá con la obligación de sumar

Por su parte, el América de Cali no vive un presente muy distinto. El cuadro escarlata, bajo el mando de David González, se ubica en la posición 14 con los mismos 14 puntos que Millonarios, y también necesita sumar para seguir con vida en el torneo. A pesar de que su entrenador no podrá estar en la raya por sanción, el plantel ha trabajado bajo la dirección de su cuerpo técnico alterno para intentar dar el golpe en la capital.

RELACIONADO Se fue libre de América de Cali y confesó que quiere jugar en otro club de la Liga BetPlay

Los ‘diablos rojos’ llegan motivados por su reciente victoria en Copa BetPlay, aunque son conscientes de que un tropiezo en Bogotá podría dejarlos relegados en la tabla. En este contexto, el clásico entre Millonarios y América se convierte en una auténtica final anticipada: ambos conjuntos necesitan ganar sí o sí para no perder el tren de los ocho y seguir aspirando a la clasificación.

La rivalidad, la historia y la necesidad se combinan para ofrecer un partido vibrante, donde cada jugada será determinante y donde solo uno podrá mantener viva la esperanza de avanzar. Este martes, Bogotá se paraliza para vivir otro capítulo de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol colombiano.