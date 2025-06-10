CANAL RCN
Deportes

FIFA reveló la prueba reina: Rodrigo Holgado sí habría falsificado sus documentos

La FIFA reveló un documento clave con el que se determinaría que el delantero de América de Cali habría cometido una infracción para jugar con Malasia.

Rodrigo Holgado América de Cali (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
03:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace algunos días, la FIFA realizó un anuncio que perjudicó directamente a América de Cali: la Federación de Fútbol de Malasia y 7 jugadores que representaron a este país asiático, fueron sancionados por presunta falsificación de documentos.

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026
RELACIONADO

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

Entre los sancionados está el delantero del cuadro caleño, Rodrigo Julián Holgado, quien nació en Argentina, pero terminó jugando con Malasia ante la supuesta descendencia directa de uno de sus abuelos. El jugador tendrá que pasar 12 meses sin actividades relacionadas al fútbol.

La prueba que publicó la FIFA

Luego del escándalo, el máximo ente del fútbol mundial reveló detalles sobre las investigaciones alrededor del caso de Holgado y los otros jugadores sancionados, en donde dejan en evidencia que quienes le habrían dado la nacionalidad a los jugadores naturalizados por Malasia, no nacieron en este país.

En el caso de Rodrigo Holgado, está el nombre de su abuelo, Omar Eli Holgado Gardón, no nació en George Twon, Malasia, como indica el documento presentado, sino que es oriundo de Caseros, una ciudad argentina ubicada en el Partido de Tres de Febrero, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires.

La FIFA verificó manualmente los certificados de nacimiento en cada caso y con esto, quedaría en firme la sanción en contra de Malasia y los 7 futbolistas involucrados.

Rodrigo Holgado viajó directamente a Malasia

A través de un comunicado oficial, América de Cali informó que Rodrigo Holgado recibió una licencia no remunerada para viajar a Malasia, en donde adelantaría en persona todos los procesos para apelar la sanción impuesta ante la FIFA.

La postura de la FIFA ante los llamados de sanción a Israel para el Mundial
RELACIONADO

La postura de la FIFA ante los llamados de sanción a Israel para el Mundial

El club también había expresado que estarían al tanto del avance de las investigaciones y una vez se conociera la decisión final, el equipo jurídico tomaría las acciones correspondientes para definir el futuro del delantero, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Boyacá Chicó

Boyacá Chicó se quejó del arbitraje contra Nacional y el polémico penal en contra

Canal RCN

Comunicado de la Selección Colombia: cambio de última hora en la convocatoria por lesión

Mundial Sub 20

¡Prográmese! Estos son los partidazos, con fechas y horarios, en los octavos de final del Mundial Sub-20

Otras Noticias

Alimentos

¿Cómo evitar ingerir los microplásticos presentes en la comida, según expertos?

Evitar los utensilios de plástico en la cocina podría reducir el consumo de microplásticos presentes en los alimentos.

Trabajo

Empleados en Colombia afrontarán dura sanción por práctica común en oficinas: esto debe saber

Conozca lo que debe saber en caso de caer en esta práctica. Hay duras sanciones.

Inseguridad en Bogotá

Capturan a joven que disparó al aire y amenazó con lanzar granadas en San Bernardo, Bogotá

Artistas

¿Juan Gabriel sigue vivo? El documento oficial y las declaraciones de su ahijado que reavivan la teoría

Artistas

Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos