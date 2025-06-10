FIFA reveló la prueba reina: Rodrigo Holgado sí habría falsificado sus documentos

Hace algunos días, la FIFA realizó un anuncio que perjudicó directamente a América de Cali: la Federación de Fútbol de Malasia y 7 jugadores que representaron a este país asiático, fueron sancionados por presunta falsificación de documentos.

RELACIONADO El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

Entre los sancionados está el delantero del cuadro caleño, Rodrigo Julián Holgado, quien nació en Argentina, pero terminó jugando con Malasia ante la supuesta descendencia directa de uno de sus abuelos. El jugador tendrá que pasar 12 meses sin actividades relacionadas al fútbol.

La prueba que publicó la FIFA

Luego del escándalo, el máximo ente del fútbol mundial reveló detalles sobre las investigaciones alrededor del caso de Holgado y los otros jugadores sancionados, en donde dejan en evidencia que quienes le habrían dado la nacionalidad a los jugadores naturalizados por Malasia, no nacieron en este país.

En el caso de Rodrigo Holgado, está el nombre de su abuelo, Omar Eli Holgado Gardón, no nació en George Twon, Malasia, como indica el documento presentado, sino que es oriundo de Caseros, una ciudad argentina ubicada en el Partido de Tres de Febrero, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires.

La FIFA verificó manualmente los certificados de nacimiento en cada caso y con esto, quedaría en firme la sanción en contra de Malasia y los 7 futbolistas involucrados.

Rodrigo Holgado viajó directamente a Malasia

A través de un comunicado oficial, América de Cali informó que Rodrigo Holgado recibió una licencia no remunerada para viajar a Malasia, en donde adelantaría en persona todos los procesos para apelar la sanción impuesta ante la FIFA.

RELACIONADO La postura de la FIFA ante los llamados de sanción a Israel para el Mundial

El club también había expresado que estarían al tanto del avance de las investigaciones y una vez se conociera la decisión final, el equipo jurídico tomaría las acciones correspondientes para definir el futuro del delantero, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026.