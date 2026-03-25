Clásico entre Millonarios y Santa Fe sufrió cambio: este es el nuevo horario y fecha

El clásico capitalino entre Millonarios FC y Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay, tendrá modificaciones relevantes en su programación, según confirmó la Dimayor en las últimas horas. Este encuentro, uno de los más tradicionales y esperados del fútbol colombiano, debió ser reprogramado atendiendo a compromisos internacionales que afrontarán ambos equipos durante la temporada 2026.

La decisión responde a la necesidad de ajustar el calendario para garantizar los tiempos de descanso reglamentarios de los futbolistas, teniendo en cuenta que tanto Millonarios como Santa Fe estarán participando en torneos continentales. Este tipo de ajustes se ha vuelto habitual en el fútbol moderno, donde la exigencia física y la acumulación de partidos obligan a una planificación más detallada por parte de las autoridades deportivas.

Nuevo horario y condiciones del clásico

De acuerdo con la programación oficial, el partido se disputará el domingo 12 de abril a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. En esta ocasión, Millonarios será el equipo que oficie como local, lo que implica la organización logística del compromiso y la distribución de la boletería.

Uno de los aspectos que aún no ha sido confirmado es la presencia de hinchada visitante. Las autoridades locales y los organizadores del evento evalúan las condiciones de seguridad antes de tomar una decisión definitiva, teniendo en cuenta la magnitud del clásico y el historial de este tipo de encuentros en la capital del país.

Enfoque internacional y cierre de semestre

Más allá del clásico, ambos equipos mantienen su mirada puesta en los desafíos internacionales. Independiente Santa Fe continúa su preparación con el objetivo de iniciar de la mejor manera su participación en la Copa Libertadores, sin descuidar su aspiración de clasificar al grupo de los ocho en la liga local.

Por su parte, Millonarios avanza en la planificación de su participación en la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará ser protagonista, al tiempo que intenta consolidar su rendimiento en el campeonato colombiano.

El clásico capitalino, además de su carga histórica, se convierte así en un punto de equilibrio entre las aspiraciones locales e internacionales de ambos clubes. La reprogramación no disminuye su importancia, sino que la potencia en un contexto donde cada partido puede ser determinante en el desarrollo de la temporada.