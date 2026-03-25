FIFA anunció última fase para comprar boletas del Mundial 2026

La expectativa por la próxima Copa del Mundo sigue creciendo y, con ella, la demanda por entradas. En este contexto, la FIFA anunció que el miércoles 1 de abril comenzará la cuarta y última etapa de comercialización de boletas Mundial 2026, considerada la última oportunidad para asegurar un lugar en el torneo más importante del fútbol.

A diferencia de las fases anteriores, que funcionaron bajo el sistema de sorteo, esta etapa operará bajo el modelo de compra directa. Es decir, los boletos se asignarán por orden de solicitud, lo que incrementa la urgencia para los aficionados interesados.

El Mundial de 2026 será histórico no solo por su formato ampliado a 48 selecciones, sino también por su carácter multinacional, ya que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo comprar boletas Mundial 2026 en la última fase?

Los aficionados podrán acceder a la plataforma oficial de la FIFA para adquirir las boletas Mundial 2026. En esta fase, el sistema permitirá seleccionar asientos específicos mediante un mapa interactivo o, en su defecto, optar por la asignación automática del mejor lugar disponible.

Una vez realizada la compra y completado el pago, la confirmación será inmediata, lo que elimina la incertidumbre de los sorteos anteriores.

Además, quienes ya adquirieron entradas en etapas previas podrán visualizar sus ubicaciones asignadas desde el mismo 1 de abril en sus cuentas oficiales.

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A partir del 2 de abril, también se habilitará el Mercado Oficial de Reventa e Intercambio, una herramienta diseñada para que los usuarios puedan transferir legalmente sus boletos en caso de no poder asistir. Este mecanismo busca combatir la reventa ilegal, una problemática recurrente en eventos de gran magnitud.

La FIFA ha sido enfática en señalar que su portal oficial es el único canal autorizado para la compra de entradas, por lo que recomienda evitar intermediarios no verificados.

Mundial 2026 romperá récords de asistencia

Durante la última fase de sorteo, finalizada en febrero, se registraron más de 500 millones de solicitudes de entradas, una cifra que refleja el impacto del evento a nivel mundial.

Según proyecciones, el Mundial 2026 podría superar el récord histórico de asistencia de 3,5 millones de espectadores, establecido en la edición de 1994, también celebrada en Estados Unidos. El aumento en el número de equipos participantes y la ampliación de sedes son factores clave que impulsan estas cifras.

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En este escenario, la última fase de venta se convierte en una oportunidad decisiva para quienes desean vivir la experiencia mundialista en vivo. La recomendación general es estar atentos a la plataforma oficial y actuar con rapidez, dado que la disponibilidad será dinámica y limitada.