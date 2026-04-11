La macabra forma con la que Zulma Guzmán habría intentado cubrir los rastros del crimen

Noticias RCN conoció en primicia que Zulma Guzmán utilizó guantes de látex para intentar cubrir el rastro de la manipulación de talio y las etiquetas con las que habría enviado los productos envenenados.

La información está contenida en un informe de la Sijin con base en el trabajo de campo que se le hizo al casillero 314 de Guzmán en el Club El Nogal, donde se encontraron entre sus pertenencias rastros del peligroso químico.

Los rastros de talio en el casillero: la prueba clave

Durante la inspección, se realizó la verificación de huellas de Guzmán en las etiquetas que fueron puestas en los envíos de las frambuesas con talio y los chocolates con el nombre de una prestigiosa universidad.

“Se registra fotográficamente la aplicación del reactivo ninhydrina fórmula especial, a los demás elementos, con el fin de llevar a cabo búsqueda de fragmentos de huellas latentes de origen dactilar”, apunta el documento.

En las imágenes se observa que los peritos aplicaron distintos reactivos para determinar la existencia de huellas de Guzmán en la manipulación de las etiquetas.

De acuerdo con la investigación, ella habría utilizado guantes de látex cuando entró en contacto con estos elementos. Esto, con el fin de borrar el rastro de sus huellas y así entorpecer las pesquisas.

Audiencia de extradición fue aplazada

Esta prueba en la investigación es determinante, dado que revela detalles acerca de los envíos y la posible intención de Guzmán para ocultar las evidencias.

A esto se suma que la justicia británica aplazó para el 15 de marzo de 2027 la audiencia de extradición. Esto, teniendo en cuenta que ella se encuentra desde hace más de un año en suelo inglés. Justamente, el juez aceptó la evidencia de lo hallado en el casillero.

Las pesquisas avanzan en esclarecer si efectivamente Guzmán estuvo detrás del envío de las frambuesas que acabaron con la vida de dos niñas en abril de 2025 en Bogotá. Se registra que hubo al menos seis personas que fueron contaminadas con el químico.