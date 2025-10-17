CANAL RCN
Deportes

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

El cuadro escarlata hace parte de los equipos invitados en un torneo de pretemporada que se disputará en Brasil para el 2026.

Mateo Castillo América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
11:38 a. m.
A través de las redes sociales de América de Cali, se confirmó oficialmente que el equipo estará haciendo parte de la Vitória Cup 2026, un torneo de pretemporada que se estará llevando a cabo en territorio brasileño durante el mes de enero.

Este campeonato, organizado por uno de los patrocinadores de Botafogo, reunirá a cerca de 30 clubes de Sudamérica y Europa para medirse diferentes ciudades brasileñas. América de Cali es el tercer invitado confirmado, luego del 'Fogão' y Vélez Sarsfield de Argentina.

¿Qué otros clubes estarán invitados?

En la imagen promocional compartida por esta competencia, se ve la silueta de todos los equipos que estarían haciendo parte de la misma. Si bien hay algunos que se mantendrán en misterio, los aficionados descubrieron anticipadamente a algunos de los representantes.

Entre los invitados estarían: Olympique de Marsella, FC Barcelona, Fiorentina, Villarreal, Santos, Sporting Cristal, Olimpia, Sao Paulo, entre otros, aunque habrá que esperar a que se confirme oficialmente la participación de estos clubes.

Reacciones tras la participación de América de Cali

Luego de que el medio 'América En La Red' publicara la información sobre la participación del equipo caleño, los hinchas reaccionaron ante la posibilidad de jugar contra los grandes clubes de Europa, suponiendo que atinen con la predicción de las siluetas.

Aunque muchos reaccionaron de forma positiva que se tenga al equipo en consideración para llevar a cabo estos compromisos, otros tantos mostraron su inconformismo con que la nómina actual tenga que medirse en estos escenarios.

