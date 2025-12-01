Jugadores y técnicos del América de Cali agredieron a un árbitro en importante torneo juvenil

Un bochornoso e inaceptable incidente de violencia extradeportiva sacudió la edición número 23 del prestigioso Torneo Internacional Las Américas, que se celebra anualmente en la ciudad de Cali y es considerado una vitrina clave para jóvenes talentos del fútbol en el continente.

El escándalo se desató el pasado domingo, 12 de octubre de 2025, en las canchas de fútbol La Troja, donde el compromiso de la categoría Sub-17 entre la cantera del América de Cali y el equipo Academia Alemana culminó en una repudiable agresión física contra el árbitro central del compromiso.

Los protagonistas de este lamentable suceso fueron tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico del equipo 'escarlata', quienes reaccionaron de manera desmedida y salvaje tras el pitazo final.

Videos de la gresca entre jugadores de América con árbitros

La tensión se desató justo después de que el América de Cali cayera derrotado con un marcador ajustado de 4-3 frente a su rival, Academia Alemana, quedando así eliminado del certamen juvenil.

Según los informes preliminares y los testimonios recogidos en el lugar, la mecha de la violencia se encendió a raíz de una presunta acción polémica o una decisión arbitral que el equipo americano consideró injusta en los minutos finales del partido. Lo que comenzó como un airado reclamo se transformó rápidamente en un ataque concertado y violento contra la autoridad del campo.

El juez central, identificado como Fernando Velázquez Amador, fue el blanco directo de la ira. Lejos de limitarse a las palabras de protesta, un grupo de futbolistas, miembros del cuerpo técnico y hasta allegados del equipo Sub-17 del América de Cali, iniciaron una "vergonzosa y salvaje persecución" contra el colegiado.

Testigos presenciales y publicaciones en redes sociales, incluyendo el reporte del periodista deportivo Carlos Arturo Arango, confirmaron la gravedad de los hechos, describiendo cómo el árbitro fue acorralado y posteriormente agredido a golpes por los implicados.

Ante esta polémica, América de Cali se vio obligada a emitir un comunicado oficial a la opinión pública, menos de 24 horas después de los incidentes. En el documento, publicado a través de las redes sociales de sus Categorías de Formación, el club 'escarlata' lamentó profundamente lo ocurrido.

"América de Cali lamenta los hechos ocurridos este domingo en las canchas de fútbol La Troja, durante el desarrollo del Torneo Las Américas en los que se vieron involucrados jugadores y cuerpo técnico de nuestra Categoría Sub-17", inició el comunicado oficial. La directiva del club tomó distancia categóricamente de los actos violentos, subrayando que este tipo de comportamiento "no reflejan el espíritu deportivo ni los valores que promueven y representan nuestros equipos profesionales y Categorías de Formación".

El Torneo Internacional de las Américas, que en su edición número 23 congrega a más de un centenar de equipos juveniles de diversas nacionalidades, es un espacio crucial de exposición, con la presencia de scouts de todo el mundo, ávidos de descubrir las futuras estrellas del fútbol.

Por su parte, el comité organizador del Torneo de Las Américas anunció que se encuentra analizando detenidamente la situación, incluyendo videos y testimonios, para aplicar las sanciones que correspondan. Estas medidas podrían ir desde multas económicas hasta la exclusión definitiva del club o de los individuos responsables de futuras ediciones del certamen, buscando sentar un precedente claro.

Mientras se esclarecen las responsabilidades y se aplican las sanciones, la competencia juvenil continuará. La final de la categoría Sub-17 se disputará este lunes, 13 de octubre, entre los equipos de Talleres de Córdoba (Argentina) y el mencionado Academia Alemana, quienes lucharán por el campeonato, en un ambiente ensombrecido por los graves acontecimientos del día anterior.