América de Cali se impuso en casa y venció a Bucaramanga por Copa: su próximo rival

En una noche marcada por la ausencia de público, América de Cali logró una importante victoria que lo catapultó a la siguiente ronda de la Copa BetPlay.

Con un estadio vacío, los 'diablos rojos' se impusieron 2-1 en el marcador global sobre Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, asegurando así su pase a los cuartos de final de la Copa BetPlay.

La remontada del equipo escarlata fue contundente, dejando a un Bucaramanga deslucido y con un entrenador visiblemente frustrado con el desempeño de sus jugadores.

La actuación del América, a pesar de las adversidades, demostró la capacidad de resiliencia del equipo para avanzar en el campeonato.

América de Cali avanzó a cuartos de final de la Copa BetPlay

El partido tuvo a dos grandes protagonistas que marcaron la diferencia. En el minuto 10, Andrés Mosquera abrió el marcador para el América de Cali.

El mismo jugador, demostrando su buen momento, anotó su segundo gol en el minuto 43, dándole la vuelta al resultado global y desatando la euforia del equipo.

Por su parte, el Bucaramanga no pudo encontrar la forma de penetrar la defensa rival.

Aunque el portero Aldair Quintana se sumó al ataque en los minutos finales, su esfuerzo no fue suficiente para conseguir el gol que les diera el empate y los llevara a la definición desde el punto penal.

El próximo rival de América de Cali en la Copa BetPlay

El camino del América de Cali en la Copa BetPlay lo llevará a enfrentarse a un rival de peso en los cuartos de final. Tras superar al Atlético Bucaramanga, el equipo vallecaucano se medirá ante el Junior de Barranquilla.

El equipo de la costa caribeña consiguió su cupo a esta instancia del torneo al eliminar al Atlético FC, en una definición por penales.

El encuentro entre ambos equipos promete ser uno de los duelos más atractivos del campeonato, dada la historia y la rivalidad entre ambos.