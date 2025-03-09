CANAL RCN
América de Cali: ya estaría definido el nombre de su nuevo director técnico

Tras la salida de Gabriel Raimondi del cuadro 'escarlata', las directivas ya habrían definido el nombre de su reemplazo.

América de Cali: ya estaría definido el nombre de su nuevo director técnico
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
10:22 a. m.
En América de Cali siguen trabajando en la búsqueda del que será su nuevo director técnico tras la salida del argentino Gabriel Raimondi, quien solo duró un par de meses al frente de la institución, pero los malos resultados sentenciaron su continuidad.

En medio de los rumores de prensa y la gran cantidad de nombres que han sonado, se reveló que las directivas ya llegaron a un acuerdo para determinar el nombre de su reemplazo. Sin embargo, en lo que queda de 2025, tendría que dirigir desde la tribuna.

¿Quién será el DT de América de Cali?

De acuerdo a lo reportado por el periodista César Augusto Londoño, el técnico para América sería David González, quien recientemente salió de Millonarios tras los flojos resultados en el inicio de la actual temporada.

De momento, se conocieron mayores detalles, pero lo cierto es que González tendría que dirigir desde la tribuna, pues este campeonato ya estuvo al frente de otro equipo de la Liga BetPlay, por lo que el reglamento le impide estar en el terreno de juego.

¿Quién estará al frente de América de Cali?

Por otro lado, lo que se reportó es que en América confiarían en Alex Escobar para que esté en la zona técnica mientras se normaliza la situación con González, en caso de que finalmente sea anunciado oficialmente por 'La Mechita'.

Por ahora, Escobar Gañán estará como DT interino y este miércoles va a dirigir a América de Cali en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay donde se enfrentarán a Atlético Bucaramanga con un marcador de 1-0 en contra.

