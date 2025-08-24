CANAL RCN
¿Era falta? Video del gol que le anularon a América de Cali vs. Atlético Nacional y encendió la polémica

América de Cali se adelantó en el resultado, pero el VAR llamó al árbitro para que revisara la jugada y el gol fue anulado.

Foto: captura de pantalla del video.

agosto 24 de 2025
06:46 p. m.
América de Cali, en condición de local, está enfrentando a Atlético Nacional por la fecha 8 de la Liga BetPlay II 2025.

Ambos equipos están necesitados de una victoria debido a que no ganaron en la jornada anterior, quedaron eliminados de los torneos internacionales y, además, sus técnicos están siendo discutidos.

Por lo tanto, ambas escuadras salieron al terreno de juego con la intención de ser ofensivos para hacerle daño al rival y la red se infló al minuto 6 tras un gol de Jhon Murillo, del América de Cali.

Sin embargo, el VAR llamó a Bismark Santiago para que revisara la jugada y, finalmente, el árbitro decretó una falta.

¿En realidad fue? Vea el video de la jugada que ha generado polémica y es tema de conversación en estos momentos.

En video: este fue el polémico gol que le anularon a América de Cali vs. Atlético Nacional

En el minuto 5, América de Cali recuperó el balón cerca de su arco y Yerson Candelo lanzó un balón largo para que Jhon Murillo enfrentara a Juan José Arias, el defensa central de Atlético Nacional.

Fue así como el jugador venezolano corrió para presionar al defensa y aprovechó un choque que tuvo Juan José Arias con David Ospina para quedar frente al arco y definir.

No obstante, una vez el VAR llamó a Bismark Santiago, el árbitro central observó que Jhon Murillo abrió un poco el brazo y alcanzó a tocar al central de Atlético Nacional. En ese sentido, interpretó que lo desestabilizó y sancionó falta.

Sin embargo, esa decisión fue polémica y mientras que algunos hinchas del Fútbol Profesional Colombiano han asegurado que estuvo bien anulado, otros han manifestado que ese contacto no debía ser falta.

Vea el video de la jugada:

América de Cali y Atlético Nacional están empatando 1-1

Parcialmente, América de Cali y Atlético Nacional están empatando a un gol en el estadio Pascual Guerrero.

Alfredo Morelos aprovechó un error en salida al minuto 18 y abrió el resultado a favor de Atlético Nacional, pero 11 minutos más tarde, Luis Ramos empató para el 'escarlata'.

Por ahora, se han jugado 44 minutos de partido y usted puede seguir todas las emociones en el portal de Noticias RCN.

 

