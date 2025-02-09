CANAL RCN
Juan Cruz Real y su picante mensaje tras una decisión que se habría tomado en América de Cali

El técnico argentino apareció en sus redes sociales en medio de las negociaciones con América con un mensaje directo para sus detractores.

Juan Cruz Real
FOTO: Juan Cruz Real - X

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
01:09 p. m.
En América de Cali ya anunciaron de manera oficial que el técnico Gabriel Raimondi terminó su vínculo con la institución luego de dos meses al frente del equipo. Los malos resultaron llevaron a que se terminara anticipadamente el proyecto deportivo de su mano, resultando en una apuesta fallida.

Ante esto, ya se habla de la lista de candidatos que existen para reemplazarlo y de entrada se han conocido varios nombres que están en negociaciones con las directivas de la institución. Uno de ellos es Juan Cruz Real, quien supo ser campeón con América en 2020.

¿Juan Cruz Real llegará al América de Cali?

Desde hace varios días se habla de que este técnico argentino es la opción más fuerte y el favorito de Tulio Gómez, máximo accionista de la institución. De hecho, ya había un acuerdo verbal entre las partes, pero en cuestión de horas, el tema se enfrió.

Lo que se conoció es que luego de que se conociera públicamente el tema de las negociaciones entre América y Juan Cruz Real, la hinchada rechazó esta posibilidad masivamente. Esto habría influido en la decisión final y todo parece indicar que ahora el nombre está caído.

La presión de la hinchada habría jugado un papel clave y el DT pasó de ser el favorito y estar prácticamente acordado, a quedar casi descartado. Sin embargo, todavía seguirá siendo considerado si las otras opciones en carpeta no se concretan.

Juan Cruz Real y su duro mensaje en redes sociales

En consecuencia de la decisión que se habría tomado en América de Cali sobre no darle oportunidad a Juan Cruz Real, el entrenador reaccionó por medio de sus redes sociales, enviándole un mensaje directo a sus críticos.

Citó un trino suyo de febrero de 2021, en donde celebraba el título de liga conseguido meses atrás y escribió "que la cuenten como quieran...", acompañado de un emoji de trofeo. Posteriormente borró la publicación, pero el registro quedó en redes sociales.

Publicación de Juan Cruz Real en su cuenta de X el cual eliminó
Publicación de Juan Cruz Real en su cuenta de X la cual eliminó
