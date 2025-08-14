América no encuentra ‘luz’ ni en la Liga: perdió contra Pereira y sigue abajo en la tabla

América de Cali atraviesa un momento crítico. Este jueves 14 de agosto, el conjunto escarlata perdió 2-1 en su visita al Deportivo Pereira por la séptima fecha de la Liga BetPlay, resultado que profundiza su crisis futbolística y deja al equipo dirigido por Diego Raimondi sin respuestas claras en el campeonato local.

Derrota que aumenta la tensión en el plantel

Los goles de Juan David Ríos y Samy Merheg inclinaron la balanza a favor del cuadro matecaña, que aprovechó la desconcentración defensiva del América en momentos clave del partido. Aunque Jan Lucumí descontó en la última jugada, el tanto resultó insuficiente para rescatar un punto y aliviar la presión que rodea al plantel.

Este nuevo tropiezo llega apenas unos días después de la dolorosa caída ante Fluminense en el Pascual Guerrero, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ni en la escena internacional ni en la competencia doméstica los dirigidos por Raimondi logran encontrar el rumbo futbolístico que esperan sus hinchas.

El fantasma de los últimos lugares

Con este resultado, América se ubica en la casilla 18 de la tabla de posiciones, con solo cuatro puntos sumados en cinco partidos disputados. La irregularidad y la falta de contundencia han encendido las alarmas, ya que el equipo no solo se aleja de la pelea por los primeros lugares, sino que empieza a comprometer su margen de error para lo que resta del semestre.

La afición escarlata, exigente y apasionada, reclama resultados inmediatos, mientras el cuerpo técnico busca soluciones urgentes para recomponer el camino. El reto ahora será doble: revertir la mala racha en la Liga BetPlay y preparar la remontada internacional frente a Fluminense.