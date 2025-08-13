CANAL RCN
Deportes

Partido de Santa Fe y América femenino fue detenido por actos de racismo en El Campín

La árbitra central tuvo que detener el encuentro debido a los actos de racismo. Acá le contamos de qué se trató.

Racismo
Foto: Win Sports

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
07:45 p. m.
El duelo entre Independiente Santa Fe y América de Cali femenino, disputado este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, dejó un sabor amargo pese al triunfo visitante por 1-0. Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por un episodio lamentable: la árbitra central tuvo que detener el compromiso por actos de racismo provenientes desde la tribuna hacia el director técnico del equipo escarlata.

Durante varios minutos, el juego se interrumpió mientras la juez principal evaluaba la situación y reportaba lo sucedido al comisario del partido. De acuerdo con versiones de periodistas presentes en el escenario, algunos aficionados del conjunto capitalino profirieron insultos discriminatorios contra el entrenador del América, lo que obligó a tomar medidas inmediatas sobre el terreno de juego.

La árbitra actuó con firmeza ante los insultos

En el minuto en que ocurrieron los hechos, la central no dudó en aplicar el protocolo establecido para este tipo de situaciones. Señaló la detención del partido y se reunió con sus asistentes para definir el procedimiento a seguir. Aunque la interrupción fue breve, la decisión envió un mensaje claro: la intolerancia no tiene cabida en el fútbol profesional femenino.

El cuerpo arbitral dejó constancia oficial del incidente y la Federación Colombiana de Fútbol deberá analizar los reportes para determinar posibles sanciones. Este tipo de medidas buscan garantizar un ambiente seguro y respetuoso tanto para las jugadoras como para los cuerpos técnicos y aficionados.

América se quedó con la victoria, pero el fútbol quedó en segundo plano

En lo deportivo, América de Cali consiguió un triunfo importante por la mínima diferencia gracias a su orden defensivo y a la contundencia en el momento clave del partido. Sin embargo, la propia entrenadora y varias jugadoras manifestaron que la victoria quedó opacada por los lamentables actos vividos en el estadio.

La situación abre nuevamente el debate sobre cómo erradicar de manera efectiva el racismo en el fútbol colombiano y reforzar las sanciones a quienes promuevan este tipo de comportamientos desde las gradas.

