Estos son los tres jugadores que se disputan el cupo 25 de Millonarios

El mercado de fichajes del fútbol colombiano entra en su recta final y en Millonarios todas las miradas están puestas en una decisión clave: la definición del cupo 25 de la plantilla para el primer semestre de la Liga BetPlay I-2026.

Con el libro de pases a punto de cerrarse, el cuerpo técnico encabezado por el argentino Fabián Bustos evalúa las últimas alternativas para completar el grupo de jugadores que afrontará la competencia local. Tres nombres aparecen en el radar y solo uno se quedará con el lugar disponible.

Cupo 25 de Millonarios: los tres jugadores en disputa

Según información revelada por el periodista Mariano Olsen, el cupo 25 de Millonarios se definirá entre Brayan Campaz (21 años), Johan Rodallega (20) y Brayan Cuero (21).

Los tres futbolistas han sido analizados por la dirección deportiva y el cuerpo técnico en función de su rendimiento, proyección y adaptación al estilo de juego que pretende implantar Bustos.

Campaz parte con una ligera ventaja. De acuerdo con Olsen, el jugador ha mostrado una evolución constante en los últimos meses, sumando argumentos tanto en lo físico como en lo táctico. Su capacidad para asociarse, presionar alto y adaptarse a diferentes posiciones ofensivas lo convierten en una alternativa atractiva para un equipo que busca mayor dinamismo en el último tercio del campo.

Johan Rodallega, por su parte, es visto como una apuesta a futuro. Con solo 20 años, ha dejado buenas sensaciones en los entrenamientos, aunque su proceso de maduración todavía requiere continuidad y minutos.

En el caso de Brayan Cuero, su potencia y desborde lo mantienen en la conversación, pero su perfil aún genera debate interno sobre el encaje inmediato en el modelo del entrenador argentino.

Fabián Bustos y el perfil ideal para el cupo 25 de Millonarios

El análisis del cuerpo técnico de Millonarios no se limita únicamente a las condiciones individuales. El principal criterio es que el elegido se ajuste al estilo de juego que propone Fabián Bustos: intensidad, presión tras pérdida y velocidad en la transición ofensiva.

En ese contexto, Brayan Campaz aparece como el futbolista que más se asemeja a esa idea. Su lectura de juego y capacidad para cumplir funciones mixtas le permitirían integrarse rápidamente a la rotación del equipo, algo clave teniendo en cuenta el calendario apretado del semestre.

Actualmente, Millonarios se ubica en la posición 14 de la tabla, con 8 puntos, un rendimiento que obliga a tomar decisiones acertadas para recuperar terreno. El próximo desafío será ante Internacional de Bogotá, el sábado 21 de febrero a las 8:30 p. m., un partido que podría meter a los 'embajadores' en el grupo de los ocho si se le dan otros resultados.

La decisión sobre el cupo 25 se conocería en las próximas horas. Mientras tanto, la expectativa crece entre los hinchas, conscientes de que el cierre del mercado puede marcar la diferencia en el rumbo del equipo durante la Liga BetPlay I-2026.