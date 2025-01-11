CANAL RCN
Deportes

América vs. León: James Rodríguez buscará brillar en uno de los partidos más esperados del torneo

Con James Rodríguez en acción, América y León prometen un partidazo en la Liga MX: fecha, hora y dónde verlo.

James con León vs. América
Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El compromiso entre América vs. León en la liga mexicana acapara la atención de los aficionados, no solo por el peso de ambos clubes, sino por lo que está en juego en esta recta final del torneo Apertura 2025.

Futuro de James Rodríguez empieza a moverse: los clubes que buscan al colombiano
RELACIONADO

Futuro de James Rodríguez empieza a moverse: los clubes que buscan al colombiano

El enfrentamiento, válido por la fecha 16, pondrá cara a cara a dos planteles con objetivos distintos: mientras las Águilas buscan mantenerse firmes en los primeros lugares, la Fiera lucha por no quedarse fuera de la zona de clasificación.

¿Cuándo y dónde se jugará el América vs. León en la liga mexicana?

El partido entre América vs. León en la liga mexicana está programado para este sábado 1 de noviembre, desde las 10:10 p.m. (hora colombiana).

El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario que ha sido testigo de grandes encuentros del fútbol mexicano. Los fanáticos podrán disfrutarlo a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium, plataformas que transmitirán el compromiso en vivo para todo el continente.

James Rodríguez tomó decisión definitiva para su futuro en México
RELACIONADO

James Rodríguez tomó decisión definitiva para su futuro en México

El América de México llega con una racha positiva que lo mantiene en lo alto de la tabla general. Su poder ofensivo y la solidez de su mediocampo lo convierten en un rival complicado, especialmente jugando en casa. Por su parte, León, bajo la dirección de Ignacio Ambriz, sabe que no puede permitirse más tropiezos si desea asegurar un lugar en la liguilla.

James Rodríguez y la expectativa por su actuación

Uno de los grandes atractivos del América vs. León en la liga mexicana será la posible participación de James Rodríguez, quien podría estar disputando sus últimos partidos con el club guanajuatense.

El mediocampista colombiano ha mostrado destellos de su calidad, y su presencia siempre genera expectativa tanto en México como en su país natal.

James Rodríguez vuelve a sorprender en Real Madrid: lo pusieron por encima de Kroos y Figo
RELACIONADO

James Rodríguez vuelve a sorprender en Real Madrid: lo pusieron por encima de Kroos y Figo

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, el marcador terminó igualado 1-1, con goles de Andrés Zendejas para América y del propio James Rodríguez para León. Ahora, con realidades diferentes y puntos vitales en juego, el duelo promete ser uno de los más vibrantes de la jornada.

Sin duda, el América vs. León en la liga mexicana no solo representa un partido más en el calendario, sino una cita clave para definir el rumbo de ambos clubes en el torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Partidazos de este fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre en Colombia y el mundo

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Luis Díaz

Kompany dice que no le dará descanso a Luis Díaz: ha sido titular en todos los partidos con el Bayern

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología

Según un estudio de The Guardian, el 53 % de los jóvenes asocia las llamadas telefónicas con malas noticias. Por eso, le contamos las razones por las que personas prefieren evitarlas.

Asesinatos en Bogotá

Las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Revelaron la identidad de las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fallecido en una noche de Halloween.

Florida

Crean primer hábitat submarino diseñado para que científicos puedan investigar

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo

Masterchef Celebrity Colombia

Contundente: Valentina usó su ventaja y afectó el futuro de una cocinera en MasterChef