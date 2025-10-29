Futuro de James Rodríguez empieza a moverse: los clubes que buscan al colombiano

Desde hace varios días, el futuro del colombiano James Rodríguez ha vuelto a estar en el centro de los medios. Todo esto luego conocerse que varios medios confirmaron que el volante no seguirá en León de México para 2026.

La información fue entregada por el periodista César Luis Merlo, que aseguró que el 10 no llegó a un acuerdo de renovación con la directiva del club, por lo que su contrato vencerá en diciembre de 2025, abriéndole la puerta a nuevos destinos a partir del próximo año.

Por otro lado, en México confirmaron que el club "ya prepara el próximo torneo, ya sin James, no es oficial, pero denlo por hecho. Les adelantamos que venía James, hoy les decimos que James no va a continuar con el equipo del León”.

Los clubes que vuelven a sonar para el futuro de James Rodríguez

Mientras se habla de la posible salida del 10 colombiano para la próxima temporada, en México también se habla de varios clubes que buscarían quedarse con sus servicios.

En primera medida se advirtió sobre la llegada del cafetero al América de México, un equipo de alta relevancia en la liga.

“Hay 90 % de posibilidades de no renovarle, pero el 100 % de la decisión se tomaría antes del partido contra el América… Aún habría una última charla entre el representante del 10 colombiano y la directiva”, informaron en la cadena Fox.

Pero las águilas no solo aparecerían en el radar el cafetero, en suelo manito también se habla de una llegada a Tigres. "El astro colombiano podría mantenerse en el fútbol mexicano, de no seguir con el Club León, hay equipos como América y Tigres que han estado muy cerca sondeando su entorno”.

Números de James en el León durante este 2025

A pesar de haber generado gran expectativa como uno de los fichajes más mediáticos del torneo, su continuidad para el 2026 está prácticamente descartada, según la prensa mexicana, debido a una combinación de factores económicos y deportivos.

En el último torneo (Apertura 2025), el rendimiento del equipo no ha cumplido las expectativas, situándose en los puestos bajos de la tabla, lo que ha influido en la decisión de la directiva de no renovar su contrato, que finaliza en diciembre de 2025.

James disputó un total de 32 encuentros oficiales con la camiseta del León. En esta cantidad de partidos registró cinco (5) goles y ocho (8) asistencias de gol.