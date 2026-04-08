🔴Macará vs. América de Cali, debut de Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO

América de Cali comenzará este jueves 9 de abril un nuevo desafío internacional cuando visite a Macará de Ecuador por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro escarlata afrontará un estreno de alta exigencia en el estadio Bellavista de Ambato, una plaza compleja por la altura y por el impulso que suele tener el conjunto ecuatoriano jugando en casa. El compromiso está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana) y podrá verse en el país a través de DirecTV y DSports.

La escuadra caleña llega con la ilusión de empezar sumando fuera de casa, un objetivo clave en un grupo que desde el arranque promete ser muy parejo. Conseguir puntos en condición de visitante puede marcar diferencia en la lucha por la clasificación, por lo que el equipo colombiano sabe que este debut puede ser determinante para encaminar la serie.

David González quiere un América sólido en el arranque

De la mano de David González, América buscará mostrar una versión inteligente y competitiva en territorio ecuatoriano. El entrenador ha trabajado en darle equilibrio al equipo, combinando orden defensivo con velocidad por los costados, una fórmula que puede resultar vital ante un rival que suele hacerse fuerte en Ambato.

Más allá del contexto, el conjunto rojo tiene argumentos futbolísticos para aspirar a un resultado positivo. La experiencia de varios de sus referentes y el buen momento de hombres clave en la mitad del campo pueden ser factores decisivos para soportar la presión inicial de Macará y luego intentar golpear en momentos puntuales del partido.

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El objetivo inmediato es claro: no regalar espacios y aprovechar cada oportunidad que se presente para traer un resultado que le permita manejar con mayor tranquilidad los próximos compromisos del grupo.

Primer paso en un camino internacional exigente

La Copa Sudamericana representa uno de los grandes retos del semestre para América de Cali. Iniciar con una buena presentación en Ecuador no solo fortalecería la confianza del plantel, sino que enviaría un mensaje de autoridad en el grupo desde la primera fecha.

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El reto no será sencillo, especialmente por la localía del rival y las condiciones del escenario, pero el cuadro escarlata sabe que este tipo de torneos premian a los equipos que logran competir bien fuera de casa. Por eso, la misión en Ambato será sumar y comenzar con pie derecho un camino que ilusiona a toda su afición con volver a ser protagonista en el continente.