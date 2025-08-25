Sorpresa en Brasil: Ancelotti dejó afuera de convocatoria a dos pesos pesados de la selección

La ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos partidos de la clasificada selección de Brasil en la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar tras casi dos años de ausencia, pero no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa en Rio de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades.

Brasil (3°) enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Rio y cinco días después visitará a Bolivia (8°) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

"Todo el mundo conoce a Neymar"

Con el cupo en el Mundial garantizado, Ancelotti decidió reservar a futbolistas como Vinícius o Rodrygo y evitarles el viaje a El Alto. Vini, adicionalmente, debía cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas contra La Roja.

Neymar, finalmente, tampoco entró, después de reportes de la prensa sobre un edema en el muslo derecho.

"Con Neymar no hace falta hacer pruebas. Todo el mundo lo conoce (...). Tiene, como los demás, que estar en buena forma física para ayudar" e "intentar dar lo mejor de sí en el Mundial", explicó Ancelotti.

"Si quieren explicaciones, pueden llamarme", agregó en alusión a Neymar y Rodrygo.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña con 79 goles, el actual atacante del Santos de Brasil jugó el último de sus 128 partidos con el equipo el 17 de octubre de 2023.

Ese día, el delantero, de 33 años, abandonó la cancha en camilla, llorando, tras sufrir una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que le sacó de acción por meses y arruinó su paso por el club saudí Al-Hilal.

Neymar regresó en enero al Santos, pero el antiguo equipo de Pelé vive un difícil momento en la liga brasileña, compitiendo por la permanencia.

Oportunidad para Paquetá

Lucas Paquetá, de 27 años, viene de marcar gol el viernes con el West Ham en la Premier League.

El mediocampista fue absuelto a finales del mes pasado de cargos por supuestos amaños de partidos por la Federación Inglesa de Fútbol, acusación por la cual fue marginado de convocatorias pasadas de la Canarinha.

"Tiene calidad técnica" y "puede jugar en distintas posiciones", subrayó Carletto.

Paquetá jugó sus últimos partidos con la selección brasileña en noviembre de 2024, en empates premundialistas con Venezuela (1-1) y Uruguay (1-1).

Goles son amores

João Pedro, de 23 años, tiene gran chance de convertirse en el esperado nuevo 9 de la Seleção.

Llegó al Chelsea en pleno Mundial de Clubes y se convirtió en figura al marcar dos goles en la victoria ante el Fluminense en semifinales (2-0) y el tercer tanto en la final ganada contra el Paris Saint-Germain (3-0).

El viernes firmó un gol y repartió dos asistencias con los Blues en el campeonato inglés.

"La idea que tengo es conocer nuevos jugadores", manifestó Ancelotti.

Otro de los nuevos es Kaio Jorge.

Cuando Brasil echa en falta un 9 que dé miedo, como ocurría con cracks como Romário o Ronaldo, el atacante de 23 años del Cruzeiro también toca la puerta. Con 15 goles en 20 partidos, lidera a los artilleros del Brasileirão.

Los defensas Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno y Gabriel Magalhães, el centrocampista Joelinton y el atacante Luiz Henrique están junto a ellos como novedades con respecto a la doble fecha anterior contra Ecuador y Paraguay.

El plantel se concentra el 1 de septiembre en Rio y viaja el 8 a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como escala para subir a El Alto el 9.

Convocatoria de Brasil

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).