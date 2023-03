¿No pensó en James? Ancelotti reveló cómo se dio su regreso al Real Madrid

La plataforma de series y películas Apple TV+ estrenó la docuserie ‘Real Madrid: Hasta el final’, en donde relata cómo el equipo dirigido por italiano Carlo Ancelotti logró la obtención de la historia decimocuarta Champions League.

Luego de derrotar al PSG y al Manchester City, el Real Madrid se impuso en la final al Liverpool, en un regreso de película para Carlo Ancelotti, quien una temporada atrás dirigía al Everton, equipo donde militaba el colombiano James Rodríguez, futbolista que trajó del conjunto ‘Merengue’.

Regresando al Real Madrid pese a que en su momento no estaba dentro de las listas de candidatos para reemplazar al francés Zinedine Zidane, el mismo técnico italiano confesó cómo se dio su vuelta por medio de una llamada a José Ángel Sánchez, director general del club español.

Ancelotti quería un jugador del Real Madrid para el Everton

Según el técnico italiano, él llamó al director general del Real Madrid para saber si tenía la posibilidad de llevarse a alguno de los descartes de la plantilla al Everton.

"Yo llamé para ver si tenía la posibilidad, por el hecho de entrenar al Everton, de llevarme a algún jugador que no querían. Y hablando he visto que estaban buscando un entrenador y les he dicho que el Madrid necesita a uno de los mejores. Él me preguntó quién y yo le dije que si se sabía olvidado de 2014"

El periodista de La Gazzeta dello Sport Filippo Ricci agregó que la respuesta de la persona del Real Madrid que estuvo al teléfono con Carlo Ancelotti fue la siguiente:

¿Quieres volver? ¿Puedes volver? Dame cinco minutos

Luego de esa pregunta, el entrenador italiano confesó que el mismísimo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo llamó.

Me llamó el presidente. No hablamos de contrato, de nada de eso, le dije que me gustaría volver y hemos arreglado todo en pocas horas

Por último, Florentino Pérez en la docuserie también habló del tema y reveló qué le dijo a Ancelotti para convencerlo de volver al Real Madrid.

"Le quiere todo el mundo, le quiere la afición, los jugadores, por tanto, estamos encantados con él", comenta Florentino Pérez y en apenas 48 horas, el técnico italiano estaba camino de Madrid para ser presentado.

Le puede interesar: Hinchas del Real Madrid arremetieron contra Alaba por votar por Messi en los premios The Best