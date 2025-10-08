Los meses que Andrés Llinás estará por fuera de las canchas con Millonarios tras fractura de tobillo

La hinchada de Millonarios recibió un parte de tranquilidad, tras conocer que el defensor Andrés Llinás, uno de los pilares del equipo, fue operado exitosamente de la fractura en su pie izquierdo.

A pesar del buen resultado de la intervención quirúrgica, el defensor de Millonarios estará por fuera de las canchas por un tiempo prolongado, que lo dejará fuera de juego durante casi toda la temporada de la Liga BetPlay II-2025.



La lesión, que se produjo en el partido contra el Deportivo Cali, es una dura baja para el equipo 'embajador' en un momento crucial donde el equipo de David González aún no arranca.

Andrés Llinás y los meses que estará por fuera de las canchas con Millonarios

Llinás sufrió una fractura en el astrágalo, un hueso vital para la movilidad del tobillo. Este tipo de lesión es particularmente delicada debido a la limitada irrigación sanguínea del hueso, lo que hace que el proceso de recuperación sea más lento y susceptible a complicaciones.

El defensor bogotano tendrá que enfrentar un periodo de rehabilitación de tres a cuatro meses, con un mínimo de 12 semanas antes de recibir el alta médica.

Si todo avanza según lo previsto, el jugador podría regresar a las canchas en el mes de diciembre, a tiempo para las instancias finales del torneo, en caso de que su equipo se clasifique.

El mensaje de Andrés Llinás tras la cirugía

A pesar de la adversidad, Llinás demostró su inquebrantable compromiso con Millonarios y su afición.

Horas después de la cirugía, publicó una emotiva fotografía en sus redes sociales en la que se le ve en una camilla, vistiendo una camiseta en homenaje a la estrella 16, la cual es muy especial para la hinchada.

RELACIONADO Hugo Rodallega mandó sentido mensaje a Andrés Llinás tras su terrible lesión

El mensaje que acompañó la imagen resonó en el corazón de los hinchas: "Por unos meses, se va el jugador, pero queda el hincha", dejando claro que seguirá apoyando a su equipo desde la tribuna.

Este gesto, más allá de la lesión, confirma la importancia del jugador no solo en la cancha, sino también como un símbolo para la afición.