Andrés Llinás se pronunció tras ser operado: el defensor lució con mítica camiseta

Andrés Llinás publicó una fotografía tras ser operado con éxito y lució mítica camiseta de la estrella 16.

Andrés Llinás operado con éxito y con camiseta de Millonarios
Foto: AFP

agosto 09 de 2025
09:05 p. m.
Andrés Llinás, uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Millonarios dio un parte de tranquilidad a la afición tras ser intervenido quirúrgicamente de la fractura que sufrió en su pie izquierdo.

El defensor, que se lesionó durante el partido ante el Deportivo Cali, salió exitosamente de la operación y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de una foto en la que se le ve en una camilla, vestido con una camiseta en homenaje a la estrella 16 ganada a Atlético Nacional.

La fotografía y el mensaje conmovieron a los hinchas de Millonarios y de otros equipos, quienes le han enviado mensajes de apoyo.

Andrés Llinás fue operado exitosamente

El defensor central, que sufrió la fractura en el cuello del pie izquierdo, fue sometido a una cirugía donde se le implantó una pequeña platina.

Horas después de la intervención, Andrés Llinás fue operado y publicó el siguiente mensaje:

Ya salimos de lo más duro, todavía me cuesta ver las imágenes de la lesión. Pero para cada caída hay una levantada con más impulso. Por unos meses, se va el jugador, pero queda el hincha. A todas las personas que me han escrito, me llevo cada mensaje en el corazón: hinchas de Millonarios y de otros equipos, amigos, compañeros de equipo y de profesión. Mil gracias y volveremos más fuertes.

Agradecimiento de Andrés Llinás tras lesión frente al Deportivo Cali

La lesión de Llinás, que ocurrió tras un forcejeo con un jugador del Cali, es un duro golpe para el equipo bogotano, que pierde a una de sus piezas clave en la defensa.

Sin embargo, el espíritu del jugador ha sido un bálsamo para la hinchada. El hecho de que Andrés Llinás fue operado con éxito es una gran noticia, y el mensaje en el que agradece el apoyo recibido demuestra la calidad humana del deportista.

El gesto de posar con la camiseta de la estrella 16, un momento histórico para el club, es un claro mensaje de que, pese a la adversidad, el amor por los colores sigue intacto.

