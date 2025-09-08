Hugo Rodallega mandó sentido mensaje a Andrés Llinás tras su terrible lesión

Este viernes 8 de agosto, el defensor, Andrés Llinás, sufrió una dura lesión en su pie izquierdo en el duelo entre Millonarios y Deportivo Cali por la fecha 6 de la liga colombiana.

Cuando corrían 70 minutos del segundo tiempo, el defensor forcejeó con un jugador del Cali en la disputa de un balón. No obstante, en medio de esta, el jugador del cuadro azucarero cayó con todo su peso sobre el pie izquierdo del defensor, que mostró claras muestras de dolor.

Tras salir del terreno de juego, Llinás fue trasladado a un centro médico donde se confirmó que sufrió una fractura en el cuello de su pie.

Hugo Rodallega mandó sentido mensaje a Llinás

Ante este duro momento que deberá afrontar el defensor, uno de los referentes del FPC y del rival de patio de Millonarios, Hugo Rodallega (Santa Fe), se pronunció mediante sus redes sociales, mandando un sentido mensaje.

“Pronta recuperación, Andrés. Qué Dios te bendiga”, fue el mensaje del capitán del León a través de sus historias de Instagram junto a una foto de ambos en un clásico capitalino.

Las palabras de Rodallega llegaron al defensor, quien no demoró en responder: "Gracias por tus palabras goleador Hugo Rodallega, que la rivalidad quede en la cancha. Ninguna pasión justifica perder una vida. Cuidémonos entre todos”.

¿Cuánto tiempo estará por fuera de las canchas Llinás?

Mediante un comunicado de prensa, los azules informaron que el bogotano tuvo "una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda".

Ante esto, el paso a seguir es realizar una "intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación".

La incapacidad de esta lesión varía según la gravedad de la lesión y puede oscilar entre 6 a 12 semanas o incluso más.