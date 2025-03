"Los cambios no son fáciles": lo que dijo Andrés Llinás tras derrota ante Santa Fe

Millonarios sufrió una dura derrota 3-2 ante su eterno rival, Independiente Santa Fe, en el clásico 319 de la Liga. A pesar de la derrota, los hinchas del conjunto 'embajador' expresaron su preocupación por el nivel de juego mostrado por el equipo, que no ha logrado encontrar la estabilidad bajo la dirección de David González.

Andrés Llinás, defensor de Millonarios, fue uno de los que se pronunció al respecto en conferencia de prensa.

El clásico estuvo marcado por varios momentos de tensión, y uno de los más significativos fue la expulsión de Juan Carlos Pereira, quien vio la tarjeta roja por segunda vez en dos partidos consecutivos.

Llinás abordó este tema, asegurando que el equipo debe reflexionar sobre estas situaciones. "Lo de las rojas es algo que internamente tenemos que revisar", dijo el defensor.

A pesar de las dificultades que implica jugar con un hombre menos, Llinás explicó que las expulsiones se deben en gran parte a la intensidad con la que los jugadores intentan cambiar el curso del partido: "A veces las ganas de sacar esto adelante nos llevan a meter la pierna fuerte, y a veces se nos va la mano".

En cuanto al rendimiento general del equipo, Llinás reconoció que Santa Fe fue superior en varios aspectos, especialmente en las llegadas y los disparos de media distancia.

"Santa Fe encontró espacios que nosotros no supimos defender", comentó. Sin embargo, también defendió el trabajo de su entrenador, David González, destacando que el proceso de adaptación al nuevo estilo de juego no es inmediato.

“Estamos convencidos de la idea del profe cuando uno lleva cinco años jugando algo y tratar de cambiar ciertos patrones no es tan fácil porque muchas veces ya están mecanizados. Yo creo donde tenemos que cambiar ese chip y mecanizar otras cosas. Estamos contentos porque estamos creciendo así el hincha no está conforme. Los cambios no son fáciles y cuando la idea se ensamble el hincha va a estar contento a largo va a estar contento”.