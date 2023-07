Andrés Llinás sueña en grande con Millonarios: "Queremos más títulos y marcar una época"

Andrés Llinás fue uno de los héroes de Millonarios en la conquista de la estrella número 16. El central bogotano, canterano del cuadro 'embajador', convirtió el gol del empate para forzar la tanda de penaltis, en la que los capitalinos superaron a Atlético Nacional. El 'Mono', quien ha figurado en algunas de las más recientes convocatorias de la Selección Colombia, está en el 'radar' de equipos importantes, como River Plate.

Más allá de los contactos, los cuales fueron confirmados por el mismo Llinás, Millonarios tiene la cabeza puesta en el clausura y en la Copa Colombia, donde espera defender el título que consiguió el año pasado contra el Junior de Barranquilla. El defensor, de 25 años, no se deja afectar por los rumores y tiene la mente puesta en el club de sus amores; aunque reveló que sí le interesa llevar su fútbol a otro país y vivir esa experiencia.

“Pienso en el día a día, pensar a futuro es muy complicado. Trato de tener los pies sobre la tierra y saber que mi presente es Millonarios. No tengo afán de irme de Millonarios, estoy feliz y por eso irme al exterior no es algo que me trasnoche. En este equipo que tenemos, la mayoría somos amigos y hace que el día a día sea mucho mas alegre y por eso no tengo afán. Agradezco todos los días tener estos compañeros y estar en el equipo que quiero. Claro que está el sueño de jugar en el exterior sea en Europa, Argentina o Brasil, pero también tengo sueños en Millonarios que no he cumplido, como jugar la Libertadores", empezó diciendo Llinás en rueda de prensa con 'Under Armour'.

Sobre su sueño de jugar la Copa Libertadores 2024

“Yo creo que ese es otro sueño que me hace falta por cumplir, jugar una Copa Libertadores con Millonarios. Es un sueño que quiero y anhelo cumplir. No solo jugar sino competir, hacer un buen papel y por qué no soñar con ganarla”, agregó el 'Mono'.

Sobre los retos de Millonarios, después del título liguero

“No nos podemos conformar con el título, este equipo semestre a semestre pide títulos y no solo por haber conseguido esta Liga, tenemos que parar. Nosotros queremos más, queremos marcar una época, que Millonarios compita todos los títulos y lo gane. Queremos un equipo que gane todos los títulos, sabemos que no es fácil”, concluyó.