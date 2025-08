Andrés Llinás recordó el codazo a Daniel Torres: "Estoy sesgado, pero sí era roja"

Mucho se habló de una jugada en particular en uno de los últimos clásicos capitalinos que se jugaron en donde el defensor Andrés Llinás fue el gran protagonista: le dio un fuerte codazo a Daniel Torres en los primeros segundos del encuentro que se quedó en tarjeta amarilla.

La acción fue revisada por el VAR, pero el árbitro Carlos Ortega no expulsó al defensor bogotano. Posteriormente, tras la publicación de los audios, se determinó que hubo un error por parte del colegiado, lo cual llevó a que estuviera varias jornadas sin pitar en la Liga BetPlay.

Andrés Llinás recordó la jugada y reconoció que debió ser expulsado

En diálogo con el pódcast 'Academia del Éxito', Llinás fue consultado sobre esta jugada en particular y reconoció que pensó que iba a ser expulsado nada más al comenzar el partido, lo cual era fundamental, pues era la primera fecha de los cuadrangulares finales.

Esa fue brava, para ser sincero es el frío más hijuemadre que he sentido en un partido porque yo sí pensé que me iban a expulsar. Estoy sesgado y no quiero decir que sí era roja, pero sí era roja. Es muy maluco ese momento porque no soy un jugador que vaya a pegar y cuando tú ves que al segundo 22 van al VAR, crees que te van a expulsar.

"Yo me acuerdo que decía 'no puede ser que vaya a dejar a mi equipo al segundo 22 con uno menos', ese frío, uff, muy maluco, no se lo deseo ni a mi peor enemigo", complementó el jugador de 28 años.

¿Qué dijo Andrés Llinás después del partido?

Cuando se terminó ese compromiso, el cual terminó ganando Millonarios con gol de Falcao García, Andrés Llinás habló con la prensa y de inmediato le preguntaron sobre la gran polémica que hubo en ese encuentro, dejando una respuesta que dio mucho de qué hablar.

"Es un balón aéreo, yo nunca miro a Daniel Torres y estoy mirando al balón. Creo que él sí me mide y es lo que lo que yo le decía al árbitro, yo voy armado por un balón y él es el que me está buscando a mí", comentó en su momento.