Andrés Llinás reveló planes de Millonarios: aseguró que habría inversión en el equipo

El canterano y uno de los capitanes de Millonarios habló sobre los planes de las directivas del equipo con relación a la inversión de capital.

Andrés Llinás Millonarios
FOTO: Andrés Llinás - Instagram

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
08:21 a. m.
El defensor central de Millonarios, Andrés Llinás, habló sobre el futuro del club en el pódcast 'En Juego', donde aseguró que se avecina una inversión importante para potenciar al equipo. Mientras se recupera de una lesión, el jugador resaltó que la estabilidad económica del cuadro 'albiazul' es su mayor fortaleza:

Millonarios es un ejemplo porque a nosotros nos pagan todos los meses a tiempo, a diferencia de muchos equipos en Colombia. Yo creo que eso es algo que debería pasar en absolutamente todos los equipos, que es lo más importante que tiene que pasar si queremos que el fútbol colombiano crezca.

La visión de Llinás: invertir en la base

El defensor fue claro al diferenciar entre rumores y hechos: “Yo creo que este Millonarios sí va a invertir más plata. Creo que este Millonarios sí está para más cosas, pero no todo es de la noche a la mañana”.

El jugador puso el foco en la infraestructura y las divisiones menores, señalando que los recursos deben destinarse a:

  • Gimnasios adecuados.
  • Programas de nutrición.
  • Acompañamiento psicológico.
  • Procesos formativos sólidos para los más jóvenes.

Según Llinás, mejorar estas condiciones permitirá que los talentos se desarrollen sin necesidad de irse prematuramente a ligas en el fútbol internacional.

Rumores de venta y el papel de los inversionistas

En las últimas semanas, medios han especulado con un supuesto interés de City Group, dueño del Manchester City, en adquirir a Millonarios. Sin embargo, el directivo Gustavo Serpa negó cualquier plan de venta o propuestas de compra.

Llinás, en cambio, enfatizó que el club puede financiar su propio crecimiento, pero la clave es transformar esa capacidad económica en un negocio sostenible que equilibre el interés de las directivas, de los jugadores y lo que quieren los hinchas.

