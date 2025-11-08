CANAL RCN
Deportes

¿Cuánto tiempo estará por fuera de las canchas Andrés Llinás tras su grave lesión?

Andrés Llinás ya fue intervenido quirúrgicamente y estará por fuera de las canchas durante bastante tiempo.

Andrés Llinás
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
07:56 p. m.
Millonarios recibió este martes una noticia que mezcla alivio y preocupación: el defensor bogotano Andrés Llinás fue intervenido quirúrgicamente con éxito luego de la grave lesión que sufrió en el empate 3-3 frente a Deportivo Cali. El zaguero central tuvo que abandonar el campo en camilla, visiblemente afectado, y las pruebas médicas confirmaron una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda, una lesión poco frecuente, pero de recuperación compleja.

La intervención, realizada en una clínica de la capital, se desarrolló sin contratiempos, y el jugador ya inició su proceso de reposo inicial. Sin embargo, la pregunta que se hacen los hinchas embajadores es cuánto tiempo tardará Llinás en volver a vestir la camiseta azul, especialmente en un momento donde el equipo no atraviesa su mejor presente en la Liga BetPlay.

Etapas de la recuperación: un camino largo y exigente

Aunque cada lesión de este tipo tiene particularidades, existen tiempos de referencia en el fútbol profesional. La fase inicial de inmovilización y consolidación ósea suele durar entre 6 y 8 semanas, en las que el jugador no puede apoyar peso sobre el pie afectado para garantizar la correcta unión del hueso.

Posteriormente, viene la rehabilitación progresiva y readaptación funcional, un período de entre 8 y 12 semanas adicionales en el que se recupera la fuerza muscular, la movilidad y la estabilidad articular. Durante esta etapa, se trabaja de forma gradual con ejercicios específicos y sesiones de fisioterapia, siempre bajo supervisión médica.

Plazos estimados para el regreso de Llinás

En el mejor de los casos, un futbolista de élite podría regresar a entrenamientos plenos y competencia oficial en un plazo mínimo de 4 meses. Sin embargo, el promedio realista está entre 5 y 6 meses, considerando la exigencia del fútbol profesional. En situaciones con complicaciones —como necrosis avascular o rigidez— el retorno podría demorarse hasta 8 meses.

La clave para que Andrés Llinás vuelva en óptimas condiciones estará en una rehabilitación bien planificada: fisioterapia temprana cuando sea indicada, fortalecimiento progresivo, trabajo propioceptivo y una reintegración gradual al trabajo con balón. Millonarios y su afición esperan que el defensor supere este desafío y regrese más fuerte que nunca.

