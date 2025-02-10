CANAL RCN
Deportes

Al igual que Falcao: ¡Colombiano firmó contrato y jugará con el Manchester United!

Cristian Orozco firmó contrato con el Manchester United y llegará al club inglés en 2026, siguiendo los pasos de Falcao García.

Falcao García en Manchester United
Foto: Man Unt

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
02:53 p. m.
El Manchester United confirmó la vinculación del joven talento Cristian Orozco, un volante de 17 años nacido en Valledupar que seguirá los pasos de Radamel Falcao García como jugador cafetero en el club inglés.

La noticia fue revelada por el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, quien aseguró que el acuerdo está “sellado y firmado” y que el colombiano se unirá a los ‘Red Devils’ en 2026, cuando cumpla la mayoría de edad.

Cristian Orozco, la nueva joya del fútbol colombiano

Orozco es capitán de la Selección Colombia Sub-17, donde se ha destacado como pivote gracias a su solidez defensiva, visión de juego y personalidad dentro de la cancha.

Con apenas 1,78 de estatura, combina fortaleza en la recuperación con buen manejo de pelota, atributos que convencieron al Manchester United para apostar por su futuro.

En el plano local, el futbolista se incorporó a Fortaleza CEIF en julio de 2024, debutando en la Primera División del fútbol colombiano. Sus actuaciones, tanto en liga como con la tricolor juvenil, aceleraron su salto al fútbol europeo.

Un reto histórico para Orozco en Inglaterra

El contrato con el United representa un desafío enorme para el joven jugador, que espera consolidarse en el Mundial Sub-17 frente a selecciones como Alemania, El Salvador y Corea del Norte, antes de dar el salto definitivo a Europa.

De esta manera, Cristian Orozco será el segundo colombiano en vestir la camiseta del Manchester United, recordando el paso de Radamel Falcao en 2014, quien marcó 4 goles en 29 partidos con el club inglés.

Con apenas 17 años, Orozco tiene por delante la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol colombiano en la Premier League.

