La desesperación de 'Manga' Escobar en Islandia: "Me están matando de la manera más dolorosa"

La situación de Andrés Ramiro Escobar parece empeorar cada día más en Islandia y así lo aseguró el futbolista en una última publicación que realizó en su cuenta de Instagram el miércoles.

Lea también: Escándalo en Islandia: Andrés ‘Manga’ Escobar fue condenado por presunta violación

Con imágenes de ropa en el piso y además con sus maletas armadas, ‘Manga’ Escobar, quien actualmente ha sido denunciado por una presunta violación, aseguró que lo han sacado de su apartamento y se encuentra en la calle.

Estoy en la calle esperando ayuda de mi gobierno, me han sacado del apartamento no puedo trabajar, no puedo volver a mi país pues la policía me ha quitado mi pasaporte en septiembre del año pasado

Además, el futbolista colombiano dio a conocer el dinero que se ha gastado en su defensa y además una importante suma que le están cobrando.

Han violado todos mis derechos como ser humano esto es peor que estar en una cárcel

“Se me agotaron los recursos pues ya he gastado más de 40.000 dólares en este país del cual soy preso, me están obligando a pagar 70.000 dólares por la investigación de un caso por un crimen que no cometí, ¿qué hago? llevo esperando 6 meses a que se resuelva el caso y faltan 8 meses más para hacer una apelación, han violado todos mis derechos como ser humano esto es peor que estar en una cárcel”

Por último, Escobar hizo una dura afirmación:

Buscaré donde pasar la noche de hoy, me están matando de la manera más dolorosa

Lea también: Andrés 'Manga' Escobar aclaró la situación que vive en Islandia y pide ayuda a los colombianos