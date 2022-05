Andrés Ricaurte: "En Dimayor no nos tienen en cuenta, nos tratan como producto"

La polémica por la decisión de Dimayor con el partido entre Independiente Medellín y Jaguares no para. La entidad castigó al cuadro antioqueño por no presentarse en un compromiso que tenía baches en la seguridad por la crítica situación de orden público que se presentaba en la ciudad de Montería.

El show debe continuar, o al menos ese fue el mensaje que dejó Dimayor con la decisión de ratificar el compromiso y advertir sanciones para el DIM en caso de no salir al terreno de juego del estadio Jaraguay el pasado sábado 7 de mayo, y así fue, el 'poderoso' perdió el partido 3-0 en el escritorio y fue multado con 20 millones de pesos.

Aunque acatarán las medidas, en el seno de Independiente Medellín aún les parece inexplicable lo que sucedió. De hecho, ya no es un asunto de reuniones entre hombres de cuello blanco, sino que la discusión tiene ahora los focos sobre los jugadores, los reales protagonistas del fútbol, cuya voz resuena como el zumbido de la mosca en el oído: suena y suena, pero es molesta y trata de ser ahuyentada por quien la escucha.

¿Habían garantías de seguridad?

Esa es la percepción de Andrés Ricaurte, quien levantó su voz en son de protesta por el actuar de la Dimayor en ésta y otras ocasiones, en las que han pasado por las necesidades del jugador y solo han trabajado por sus propios intereses, pisoteando al entorno que rodea al fútbol.

"Desde el día anterior al partido, en el club, desde la parte directiva, cuerpo técnico y jugadores, pensamos que no era prudente jugar un partido de fútbol sabiendo el riesgo que existía especialmente en Montería por la situación de orden púbico. No solo nosotros corríamos riesgo, sino también los de Jaguares y todas las personas que están encargadas del desarrollo de un evento deportivo como este", dijo el volante de 30 años en diálogo con NoticiasRCN.com.

El argumento de Dimayor para mantener en firme la realización del partido es que las garantías de seguridad estaban dadas, pero en Medellín lo desmentían. ¿Cuál era realmente la situación?

"Ellos decían que estaban dadas porque íbamos a tener una custodia policial. Nosotros sí la teníamos, pero por ejemplo Jaguares tenía que moverse adentro de la ciudad para llegar al hotel de concentración, lo mismo los medios de comunicación e inicialmente los hinchas y la parte logística de estos eventos. Teniendo en cuenta que el estadio queda a las afueras de la ciudad, que es en donde estaba la zona crítica de la situación, yo creo que no era prudente que el partido se jugara".

Andrés Ricaurte, de frente contra Dimayor

Este es tan solo uno de varios escándalos recientes de Dimayor en los que el jugador ha quedado desprotegido, uniéndose a otras situaciones vergonzosas como la decisión de hacer jugar a Águilas Doradas un partido con siete jugadores o dejando en el olvido el abyecto y deshonroso caso del encuentro entre Unión Magdalena y Llaneros.

"Yo siento que más que desprotegidos, no somos tenidos en cuenta. Somos el producto del fútbol. No somos los protagonistas porque nos tratan como producto. No somos tenidos en cuenta para la toma de decisiones, la planificación de calendario y un montón de cosas para las que simplemente ellos se reúnen y a dedo buscan un beneficio económico. Lastimosamente no piensan en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro deporte", apuntó Ricaurte.

¿A quién le pertenece el fútbol?

Lo dicho por el antioqueño hace recordar la famosa y reciente declaración que entregó Ramón Jesurún, en la que afirma sin sonrojarse que el fútbol es de los directivos y no de jugadores o hinchas, a lo que Andrés Ricaurte contestó de forma clara y dejando ver un panorama preocupante para el balompié colombiano, más por culpa de los que lo manejan que por suerte misma.

"El fútbol es de todos, pero especialmente del hincha. El hincha es el que paga una boleta por ver fútbol, pero si la cabeza de la organización dice eso y que es quien tiene tanto peso en las decisiones, creería que nuestro fútbol no pinta muy bien. Esperemos que eso pueda cambiar y buscar un deporte mejor en beneficio del hincha, porque finalmente el fútbol se sostiene es por ellos".

Lo ocurrido entre Independiente Medellín y Jaguares ha desatado una ola de indignación, en especial por parte de los mismos jugadores en cabeza de Acolfutpro, en donde Ricaurte es una de las voces fuertes. Durante la semana pasada surgió el rumor acerca un posible 'paro de futbolista' en la Liga BetPlay y para confirmarlo o desmentirlo, el volante antioqueño respondió.

"Ir a paro es una decisión que hay que pensar bien porque hay diferentes situaciones que no protegen al jugador y entrar en paro sería una decisión muy drástica. Lo normal es que Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol nos tengan en cuenta para planificar y buscar cómo mejorar nuestro fútbol. Lo importante es dar un buen espectáculo, pero plantando bases para desarrollar de mejor manera nuestra actividad", aseveró.

Gestión de Jaramillo en Dimayor y soluciones

Es claro que ante tanta insatisfacción de los jugadores con la Dimayor, deja en evidencia posibles dudas sobre la gestión de Fernando Jaramillo, pero al respecto, Ricaurte le restó responsabilidad y apuntó hacia los directivos de los clubes del fútbol colombiano.

"No soy quien para calificar lo que ha hecho el doctor Jaramillo, pero él no toma decisiones, él simplemente es la cabeza visible de un ente que cuenta con 36 duelos que simplemente por votación van y toman decisiones. Muchas de ellas no teniendo en cuenta al jugador y eso es lo primero que debería cambiar, buscar un beneficio que nos permita crecer colectivamente y no satisfaciendo beneficios propios".

Por último, Andrés Ricaurte planteó posibles soluciones para hacer que el fútbol profesional colombiano progrese y no se vea empañado con las vergonzosas decisiones que se toman en Dimayor. Además, fue autocrítico con el gremio de jugadores y declaró que es importante que también bajen sus exigencias para que las dos partes encuentren puntos en común, pero esto se ve lejos.

"La solución no se ve cercana. Nosotros como agremiación realizamos un pliego de peticiones desde 2019, tenía 50 y ni siquiera para sentarlas y negociarlas. Llevamos tres años esperando por lo menos que se permita una reunión, pero entre las partes existe una distancia muy grande. A veces creo que es nuestra culpa por exigir mucho, pero viendo cómo se han dado las cosas, hay que ceder un poco en las dos partes y buscar un beneficio para que el fútbol colombiano pueda crecer o sino los únicos beneficiados van a seguir siendo los dueños de los equipos", cerró.

Por: Santiago Clavijo Merino / En Twitter: @santiagocm96