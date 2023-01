'Rifle' Andrade, dolido, le bajó el pulgar al América y apuntó contra su presidente

El futuro futbolístico de Andrés Andrade se conoció ante la incertidumbre por saber si seguiría en Colombia o volvería al exterior. Alianza Lima, equipo peruano, lo confirmó como nuevo jugador y las especulaciones sobre un posible arribo al América de Cali se esfumó.

Sin embargo, a pesar de que su nombre sonó fuerte en el conjunto ‘Escarlata’, el futbolista colombiano en declaraciones a El VBar, habló sobre si existió alguna posibilidad de jugar en el América de Cali y recordó lo ocurrió en el 2021.

"Esa noticia no sé quién la dio. Apareció en la prensa y en las redes sociales que yo era jugador, cuando yo jamás he tenido un acercamiento. El acercamiento lo tuve hace año y medio cuando estaba Juan Carlos Osorio, porque el profe fue quien hizo toda la fuerza para que yo llegara. Hizo fuerza de más y cosas extra para que yo llegara, pero no se pudo porque yo era jugador de Nacional y tenía contrato. Ellos no iban a pagar la cláusula de salida"

Andrés ‘Rifle’ Andrade y su molestia con el América de Cali

Recordando lo ocurrido en el 2021, Andrade no pudo ocultar estar dolido por ese hecho y además, fue enfático sobre la posibilidad de jugar en el América en algún momento de su carrera futbolística.

"En este momento no he tenido una conversación con ellos. Yo hablé con Tulio Gómez (máximo accionista) porque yo lo saludé y me dijo que iba a preguntar en junta directiva y jamás hubo un llamado o acercamiento. Lo único que escuché en una rueda de prensa es que el presidente de América (Mauricio Romero) dijo que yo no estaba a nivel para lo que cobraba, o sea, que lo que yo cobraba era muy exagerado. Eso toca el ego, golpea”, y agregó lo siguiente: “espero que le vaya bien a América porque soy hincha, pero no tuve acercamiento y tampoco lo quisiera tener con lo que dijeron".