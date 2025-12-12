CANAL RCN
Boletas para la final del Mundial 2026 alcanzan precios exorbitantes: ¿En cuánto están?

Asistir a la final del Mundial 2026 será un lujo: revelaron los precios oficiales de la FIFA.

Donald Trump e Infantino FIFA
Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
03:43 p. m.
El Mundial de 2026 ha generado críticas por el exorbitante costo de las entradas. Tras la publicación de los valores oficiales, muchos hinchas han calificado los precios como “inalcanzables”, especialmente en países de Latinoamérica, donde la devaluación y el cambio de divisas golpean con mayor fuerza.

La FIFA confirmó que las boletas para el partido decisivo de la gran final, programado para el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio Nueva York–Nueva Jersey alcanzan cifras que superan ampliamente las ediciones anteriores.

Los precios están estructurados en tres categorías basadas en la ubicación y la visibilidad del campo, y ya son catalogados como los más altos en la historia de los Mundiales.

¿Cuánto cuesta asistir a la final del Mundial 2026?

De acuerdo con la información oficial de la FIFA, la categoría más prestigiosa, conocida como Categoría 1, asciende a 8.680 dólares, es decir, casi 34 millones de pesos colombianos, convirtiéndola en una opción casi exclusiva para quienes tienen un alto poder adquisitivo.

La Categoría 2, con una vista intermedia, se ubica en 5.575 dólares, casi los 22 millones de pesos colombianos, mientras que la Categoría 3, la más “económica”, tiene un valor de 4.185 dólares, aproximadamente $16 millones.

Boletas Mundial 2026
Estas tarifas ya incluyen los impuestos establecidos por la organización y se presentan como precios base, sin contemplar cargos adicionales que puedan surgir durante el proceso de compra.

En comparación con finales anteriores como Brasil 2014, Rusia 2018 o Qatar 2022, los montos para 2026 marcan un incremento notable y consolidan una tendencia al alza en el acceso a eventos deportivos de alta demanda.

Mundial 2026 parece ser el más caro de la historia

El valor de las entradas ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de aficionados han expresado que asistir a la final es hoy un sueño más lejano que nunca.

Para muchos, el costo final, sumado a pasajes, alojamiento y otros gastos, convierte la experiencia mundialista en un privilegio reservado para unos cuantos.

