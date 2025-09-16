¿Wílmar Roldán nuevamente sin Mundial? FIFA y el impedimento para el árbitro colombiano

Para el Mundial de Catar 2022, no solamente se sintió la ausencia de la Selección Colombia, sino que también faltó la presencia de representantes del arbitraje nacional. Wílmar Roldán, quien es el más destacado, no fue considerado, mientras que solamente se consideró a Nicolás Gallo como VAR.

Ahora, con la 'Tricolor' clasificada para el Mundial de 2026, se vuelve a poner el debate sobre la mesa para la posible participación del colegiado antioqueño y con una situación que en este momento le juega en contra: la edad, pues la FIFA tiene las reglas muy claras.

Wílmar Roldán y el reglamento de la FIFA para estar en el Mundial de 2026

El árbitro cumplirá 46 años en enero, lo cual ya pone ciertas barreras. Si bien desde 2016 se eliminó el requisito que indicaba que había una edad máxima de 45 años, todavía tiene que aprobar unas exigentes pruebas técnicas y físicas para ser considerado por el principal ente rector del fútbol.

Esto incluye certificados médicos que confirmen que el árbitro está en forma para oficiar, realizados dentro de los cuatro meses previos a la nominación. Se espera que Roldán esté en óptimas condiciones para dirigir, pues estuvo presente en los más recientes partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

Para el Mundial de 2022, Roldán habló con Win Sports y entregó las razones de no haber sido considerado, señalando indirectamente a Óscar Julián Ruiz. "Es algo inexplicable, no encontramos razón, aunque hay un trasfondo. En Colombia se muere más la gente de envidia que de cáncer y por ahí va la cosa, entonces no permiten que uno haga las cosas para no igualar el récord de nadie".

Otros requisitos para ser árbitro en un Mundial de la FIFA

Además de la edad y las pruebas médicas, la FIFA exige que los árbitros sean nominados oficialmente por su respectiva federación nacional, en este caso la Federación Colombiana de Fútbol, la cual tiene plazo hasta el 5 de octubre.

También se evalúan aspectos técnicos y éticos: dominio total de las Reglas de Juego, experiencia comprobada en ligas de élite y torneos internacionales, buena reputación y ausencia de sanciones disciplinarias.

La FIFA, además, fomenta la inclusión y la diversidad, por lo que cada vez más árbitras mujeres han entrado en las listas oficiales. El proceso de selección para un Mundial incluye un campamento intensivo, entrenamientos en VAR y evaluaciones psicológicas, con la lista final anunciada meses antes del torneo.