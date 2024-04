Entrenadores del fútbol colombiano criticaron una vez más el arbitraje en el FPC

Una vez más el arbitraje en el fútbol colombiano vuelve a estar en el foco de todos los medios de comunicación, entrenadores y jugadores, pues tras disputarse decimocuarta jornada en el balompié nacional, se han dado a conocer diferentes críticas a los respectivos jueces, quienes no han tenido un buen inicio en el 2024.

El último entrenador en criticar fuertemente el arbitraje en el balompié colombiano fue Alfredo Arias, estratega del Independiente Medellín, quien tras finalizar el juego contra el América de Cali en el Atanasio Girardot, desató su rabia por la actuación de José Ortiz, afirmando que fue cómplice que se perdiera tiempo en el clásico de la jornada.

Alfredo Arias estalló contra el arbitraje en el FPC

“Creo que era un partido importante y merecía otro arbitraje. Se desvirtuó todo, mucha entrada de camilla. Y quería que contabilicen yo cuantas veces me quejo de los arbitrajes. Normalmente, digo que son seres humanos, se equivocan. He dicho que el árbitro es como nosotros y se equivoca. Pero hoy yo siento que en un partido en el cual teníamos que ir de atrás después de errores propios”, fueron las palabras de Alfredo Arias en rueda de prensa.

Además, dejó claro que las decisiones del juez incidieron en el resultado del partido, pues en el tercer y cuarto gol del América de Cali se presentaron acciones que se tenían que revisar por parte del VAR, pues a su consideración hubo infracciones previas a las anotaciones del equipo que dirige César Farías.

“Siento que en el tercer gol (de América) hay una mano. En el cuarto gol, hay una falta; revisaron el fuera de juego, pero no la falta que yo le reclamé al juez”, finalizó.

Otro entrenador que criticó el arbitraje colombiano

Otro de los estrategas que se pronunció sobre lo acontecido con los jueces en el fútbol colombiano fue Alexis García, que en el juego contra Independiente Medellín por la decimotercera jornada del FPC estalló contra los árbitros, dejando claro que tiene miedo por las designaciones de los árbitros en lo que queda de campeonato.

“Para mi juicio faltó un buen arbitraje, no quería hablar de eso, hace años no lo hago porque luego se la cobran a uno después, un árbitro me dijo un día: ‘te estoy cobrando lo que dijiste en la rueda de prensa’ y así es muy difícil. Para mí el penal que pitan me parece infame, después hay una peor cuando le meten un codazo a Lloreda y no lo pitan y eso define los juegos. No voy a desmeritar a Medellín, se defendió bien y se encontró dos goles en jugadas aisladas, una con un penal que no es penal y otra con un gol de contragolpe”, añadió el entrenador de Equidad.