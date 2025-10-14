CANAL RCN
Deportes

Argentinos se burlaron de México y salieron escuchando al ‘Chavo del 8’ en el Mundial sub-20

Los jóvenes argentinos, ahora rivales de Colombia en semifinales, se hicieron tendencia por este gesto de burla contra los mexicanos.

Argentinos
Foto: @octaviopetrich

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Argentina Sub-20 se convirtió en tendencia en redes sociales durante los últimos días, no solo por su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, sino también por una polémica celebración que generó miles de comentarios en redes.

Luego de vencer 2-0 a México en los cuartos de final, varios futbolistas del plantel argentino salieron del vestuario cantando y reproduciendo a todo volumen la icónica canción del ‘Chavo del 8’, un gesto que muchos interpretaron como una burla directa hacia los mexicanos.

Colombia y Argentina tendrán bajas de peso en las ‘semis’ del Mundial sub-20
RELACIONADO

Colombia y Argentina tendrán bajas de peso en las ‘semis’ del Mundial sub-20

El video, grabado por un periodista en zona mixta y difundido en plataformas como TikTok, X e Instagram, muestra a los integrantes de la Albiceleste celebrando su triunfo con la reconocida melodía del programa mexicano. Aunque algunos lo tomaron como una muestra de humor o espontaneidad juvenil, una gran parte de los aficionados lo consideró una provocación innecesaria y una falta de respeto hacia el rival, sobre todo en un torneo de carácter internacional.

Reacciones divididas entre aficionados y medios

Las redes sociales se llenaron rápidamente de reacciones. Mientras que hinchas argentinos defendieron la actitud de los jóvenes como parte del folclore del fútbol y una simple broma sin mala intención, los seguidores mexicanos expresaron su molestia, asegurando que el gesto fue una clara burla hacia su cultura. Incluso algunos periodistas deportivos de México calificaron la actitud como “una falta de deportividad” por parte del seleccionado argentino

De la polémica a la semifinal ante Colombia

Con la clasificación asegurada, Argentina se medirá con la selección Colombia Sub-20 este miércoles 15 de octubre en busca de un cupo a la gran final del torneo. El partido promete ser uno de los más vibrantes del campeonato, no solo por el nivel futbolístico de ambos equipos, sino también por el ambiente generado tras la controversia.

Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?
RELACIONADO

Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?

El episodio del vestuario dejó claro que las redes sociales pueden amplificar cualquier gesto, y aunque los jugadores argentinos celebraron con euforia, la polémica podría convertirse en una distracción justo antes de un encuentro clave. Ahora, la Albiceleste buscará dejar atrás la controversia y demostrar su jerarquía dentro del campo, donde realmente debe hablar el fútbol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Ángel Russo

El homenaje de los hinchas de Millonarios a Miguel Russo que se hizo viral en Sudamérica

James Rodríguez

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje

Liga BetPlay

Muy atento, Deportivo Cali: así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la derrota agónica de Boyacá Chicó

Otras Noticias

Redes sociales

¿Por qué se acaba 'Perros Criollos'? Lo que dijo Lokillo tras anunciar el fin del exitoso show

El trío conformado por Lokillo, JP y Julián Gaviria anunció que el show 'Perros Criollos' llega a su fin tras una última gira.

Gaza

La ONU y la Cruz Roja piden abrir todos los pasos fronterizos en Gaza

Tras el inicio de la tregua entre Israel y Hamás, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja instaron a una apertura total y urgente de los pasos fronterizos de Gaza para atender la crisis humanitaria. Cuerpo de la nota:

ELN

Mujer presenció el momento en el que el ELN secuestró a su hijo mientras jugaba fútbol en Tibú

Trabajo

Aclaran cuándo el tiempo de traslado sí cuenta como jornada laboral: téngalo en cuenta

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social