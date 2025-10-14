Argentinos se burlaron de México y salieron escuchando al ‘Chavo del 8’ en el Mundial sub-20

La selección Argentina Sub-20 se convirtió en tendencia en redes sociales durante los últimos días, no solo por su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, sino también por una polémica celebración que generó miles de comentarios en redes.

Luego de vencer 2-0 a México en los cuartos de final, varios futbolistas del plantel argentino salieron del vestuario cantando y reproduciendo a todo volumen la icónica canción del ‘Chavo del 8’, un gesto que muchos interpretaron como una burla directa hacia los mexicanos.

El video, grabado por un periodista en zona mixta y difundido en plataformas como TikTok, X e Instagram, muestra a los integrantes de la Albiceleste celebrando su triunfo con la reconocida melodía del programa mexicano. Aunque algunos lo tomaron como una muestra de humor o espontaneidad juvenil, una gran parte de los aficionados lo consideró una provocación innecesaria y una falta de respeto hacia el rival, sobre todo en un torneo de carácter internacional.

Reacciones divididas entre aficionados y medios

Las redes sociales se llenaron rápidamente de reacciones. Mientras que hinchas argentinos defendieron la actitud de los jóvenes como parte del folclore del fútbol y una simple broma sin mala intención, los seguidores mexicanos expresaron su molestia, asegurando que el gesto fue una clara burla hacia su cultura. Incluso algunos periodistas deportivos de México calificaron la actitud como “una falta de deportividad” por parte del seleccionado argentino

De la polémica a la semifinal ante Colombia

Con la clasificación asegurada, Argentina se medirá con la selección Colombia Sub-20 este miércoles 15 de octubre en busca de un cupo a la gran final del torneo. El partido promete ser uno de los más vibrantes del campeonato, no solo por el nivel futbolístico de ambos equipos, sino también por el ambiente generado tras la controversia.

El episodio del vestuario dejó claro que las redes sociales pueden amplificar cualquier gesto, y aunque los jugadores argentinos celebraron con euforia, la polémica podría convertirse en una distracción justo antes de un encuentro clave. Ahora, la Albiceleste buscará dejar atrás la controversia y demostrar su jerarquía dentro del campo, donde realmente debe hablar el fútbol.