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Leyenda de la Selección Colombia pronostica cuánto quedará el partido contra Uzbekistán

El recordado delantero de La Guajira aseguró que Colombia ganará 2 a 0 en el debut mundialista.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
12:50 p. m.
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La expectativa por el debut de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026 aumenta a medida que pasan las horas. A las 9:00 p.m. de este miércoles 17 de junio, la tricolor se verá las caras con Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

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Desde las 7:00 p.m., puede seguir en vivo la transmisión del encuentro a través del Canal RCN por señal abierta y la app.

HORA y DÓNDE ver el partido Colombia – Uzbekistán

Colombia está en el grupo K con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Vuelve al certamen internacional tras ocho años de ausencia.

Arnoldo Iguarán, histórico jugador y una de las leyendas del fútbol cafetero, entregó sus sensaciones del partido en diálogo con Noticias RCN. El nacido en La Guajira disputó el Mundial de Italia 90 y es el tercer máximo goleador del combinado.

“No hay partido fácil. Esta selección que vamos a enfrentar es difícil, corre mucho y aprieta. Colombia no puede esperarse porque el gol puede llegar en cualquier momento. Tenemos jugadores con qué”, afirmó.

Iguarán afirmó que los dirigidos por Néstor Lorenzo representarán bien al país y habló particularmente de Luis Díaz, a quien tuvo la posibilidad de conocer cuando competía en las categorías inferiores.

El papel de James y ‘Lucho’

Con respecto a James Rodríguez, el exfutbolista aseguró: “Los que lo conocemos sabemos la clase de jugador que es. Cuando se pone los colores de Colombia se transforma y es importantísimo. Va a aprovechar a ‘Lucho’ en su mejor momento”.

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Después que se consiga el primer gol, las cosas van a mejorar y va a haber más tranquilidad. Siempre que inicia un Mundial está el desespero de ganar el primer partido. Por eso, debe haber mucha tranquilidad y que la primera jugada la metan.

Iguarán vistió los colores de Colombia en 68 oportunidades y anotó en 25 oportunidades. Disputó 21 partidos amistosos, 20 por Copa América, 8 por Eliminatorias, 3 por Mundial y 2 por eliminatoria para el Mundial.

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