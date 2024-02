Arquero de Alianza FC denunció amenazas en su contra tras la dura lesión de Gonzalo Lencina

El pasado domingo 11 de febrero, Deportivo Pereira se hizo con una crucial victoria en su visita a Valledupar, donde enfrentó a Alianza FC. Tras varias fechas sin ganar, los matecañas se quedaron con tres puntos, metiéndose así de nuevo en la pelea.

Sin embargo, más allá de las emociones que dejó el encuentro, un fuerte suceso quedó plasmado en el terreno de juego donde el portero aliancista, Jaime Mora, y el delantero del Pereira, Gonzalo Lencina, protagonizaron un fuerte choque que dejó al argentino lesionado de gravedad.

Al minuto 16, Lencina corrió al área para recibir un pase largo al espacio, pero el arquero Jaime Mora salió a disputar el balón dividido y en el choque se olvidó completamente de la humanidad del atacante y le terminó propinando una brutal patada en la pierna derecha. Cuando no todo vale...

De inmediato, Gonzalo Lencina se tendió en el piso con fuertes signos de dolor. Al ver la repetición, se ve cómo la rodilla se le dobla producto de la desprolija salida del arquero. Lo más indignante es que el árbitro Wilmar Roldán consideró que Mora fue limpio por la disputa del balón y ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla. En tanto, el argentino abandonó la cancha y fue reemplazado por su compatriota Santiago Gómez.

Arquero de Alianza denunció amenazas

Ahora bien, tras varios de haberse dado este suceso y luego que el cuadro matecaña confirmara la lesión de Lencina, en las últimas horas, el portero Jaime Mora denunció fuertes amenazas en su contra por cuenta de ello.

"Es una jugada rápida. Yo pienso en ir por el balón, nunca voy con mala intención ni hacerle daño a Gonzalo. Lastimosamente nos estrellamos. Yo también estoy lastimado", dijo de entrada en charla con Caracol Radio.

Sobre las amenazas, Mora dijo: "Mi familia y yo hemos recibido amenazas y mensajes intimidantes, pero tenemos que vivir con eso. Que la gente sea consciente que no era lo que yo quería".

No obstante, el portero del cuadro de Valledupar dejó claro que estuvo pendiente de la salud de su colega y mandó sentido mensaje. "Le dejé un mensaje de fortaleza porque uno no quiere pasar por estos momentos. Le escribí que podía contar conmigo. Y ofrecerle disculpas a la hinchada del Pereira, que no entiende que es un juego", dijo.

¿Cuándo vuelve a jugar Pereira?

La lesión es un duro golpe para Gonzalo Lencina, que después de un mal paso por Junior de Barranquilla esperaba relanzar su carrera en Pereira y lo estaba logrando. Antes de enfrentar a Alianza FC registraba dos goles en dos partidos disputados.