Los hinchas de Atlético Nacional no podrán entrar al estadio El Campín para el partido contra Independiente Santa Fe del sábado 28 de noviembre.

La Mesa de Seguridad de Bogotá mantuvo la restricción para el encuentro de la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2026-II, pese a que se solicitó una excepción para permitir el ingreso de la afición verdolaga.

¿Por qué no habrá hinchada visitante en el Santa Fe vs. Nacional?

La decisión mantiene vigente la sanción que impide el ingreso de aficionados visitantes cuando Santa Fe juega como local. Según se conoció, la solicitud buscaba que los seguidores de Nacional pudieran acompañar a su equipo en Bogotá, pero la Mesa de Seguridad sostuvo la medida.

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Así, el encuentro se disputará con presencia de público local en las tribunas.

El partido está programado para las 7:30 p. m. del sábado. La Dimayor fijó el compromiso para ese día porque el domingo 29 de noviembre comenzará en El Campín el montaje del concierto de Karol G.

¿Cuándo juega Santa Fe contra Once Caldas en El Campín?

Antes de enfrentar a Atlético Nacional, el conjunto cardenal recibirá a Once Caldas este miércoles 25 de noviembre a las 6:20 p. m., por la segunda jornada del cuadrangular A. Será su primer partido en casa en esta fase, después de perder 1-0 ante Independiente Medellín en el debut.

Con dos encuentros consecutivos en Bogotá, Santa Fe tendrá seis puntos en disputa en el estadio El Campín. El duelo frente al equipo de Manizales será su primera oportunidad de sumar en el grupo y marcará cómo llega al cruce del sábado con Nacional.