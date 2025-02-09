El ‘Arriero’ Herrera exigió respeto para Dayro Moreno y respondió a Jorman Campuzano

La rueda de prensa posterior a la victoria de Once Caldas sobre Independiente Santa Fe en Bogotá no pasó desapercibida, no solo por el triunfo del equipo manizaleño, sino por la contundente reacción de su técnico, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, ante la controversia que se generó alrededor de Dayro Moreno y su reciente convocatoria a la selección Colombia.

Todo comenzó con unas declaraciones de Jorman Campuzano, jugador de Atlético Nacional, quien había expresado su sorpresa por el llamado del goleador. "Creo que no hay camisa, creo que el que no sabe de fútbol está feliz por Dayro", dijo inicialmente el mediocampista, lo que provocó críticas y debate en redes sociales. Horas más tarde, Campuzano rectificó aclarando que sus palabras habían sido malinterpretadas: "Me faltó una palabra para lo que quise decir. Que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por la convocatoria de Dayro... Te quiero mucho cabezón, disfruta", escribió en sus redes sociales.

El Arriero sale en defensa de Dayro Moreno

A pesar de la aclaración del jugador de Nacional, el técnico de Once Caldas decidió pronunciarse con firmeza. En rueda de prensa, Herrera no dudó en defender a su delantero estrella:

"Por ahí vi un jugador de Colombia que dudaba de Dayro, que no podía estar en Selección. Lo invito a que saque la rabia, la ira. Que haga 400 goles y después hablamos, o que juegue en Colombia y después hablamos, o que juegue competencia internacional y después hablamos. Dayro es goleador de Sudamericana. Exijo respeto para Dayro. Antes de hablar uno, tiene que ver lo que está haciendo él, por qué no está él en Selección."

Un mensaje con doble filo

Las palabras del Arriero no solo fueron una defensa férrea de Moreno, sino también un llamado a reconocer la trayectoria de uno de los atacantes más letales del país. Con Once Caldas peleando por un lugar en torneos internacionales, Herrera dejó claro que sus jugadores y el club merecen respeto. La polémica se mantiene viva, pero su intervención envía un mensaje directo: Dayro se gana el reconocimiento con goles, y no con discursos.