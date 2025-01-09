Néstor Lorenzo fue claro y dio indicios sobre si Dayro Moreno jugará con la selección

La Selección Colombia ultima detalles para afrontar las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Con 22 puntos y dependiendo únicamente de sí misma, la ‘Tricolor’ buscará sellar su clasificación enfrentando a Bolivia y Venezuela. En diálogo exclusivo con Deportes RCN, el entrenador Néstor Lorenzo habló sobre los convocados y se refirió al esperado regreso de Dayro Moreno al equipo nacional.

El delantero de Once Caldas, que está cerca de cumplir 40 años y no era llamado desde hace varios años, se convirtió en una de las grandes sorpresas de la lista. Lorenzo explicó las razones detrás de su decisión y aclaró cuál será el rol del experimentado atacante.

“Dayro es el tercer nueve” y viene a aportar experiencia

El técnico argentino reconoció que Dayro Moreno fue incluido como el tercer centrodelantero de la convocatoria, detrás de Jhon Córdoba y Luis Suárez, quienes atraviesan un gran presente goleador. “Nunca hablé de pensar a futuro. Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana frente a Huracán. Pensé que era el momento”, declaró Lorenzo.

"A veces uno tiene otros delanteros que están ‘on fire’ y en este momento están muy bien Jhon Córdoba y Luis Suárez y bueno pensamos que el tercero podía venir Dayro", indicó.

El seleccionador agregó que Moreno llega con entusiasmo y sin ninguna promesa de titularidad. “Todo jugador que viene a la selección lo toma como un premio. Viene con la ilusión de un chico, con toda la expectativa, sin ninguna promesa, pero le dije que disfrute y ayude al equipo hasta en los consejos que le pueda dar a los más jóvenes”, puntualizó.

Colombia depende de sí misma para asegurar el tiquete mundialista

Lorenzo también destacó la tranquilidad con la que el plantel asume esta recta final de la eliminatoria. “Estamos tranquilos porque dependemos de nosotros mismos”, afirmó, recordando que a Colombia le basta un punto para sellar su clasificación matemática. La doble jornada será decisiva y el técnico confía en que el grupo mantenga la concentración para cerrar con éxito este camino rumbo al Mundial 2026.