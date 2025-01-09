Dayro Moreno lanzó primer mensaje tras ser convocado por la Selección Colombia: esto dijo

Tras conocerse el pasado viernes la convocatoria para los duelos ante Bolivia y Venezuela, ya son varios los jugadores que se han ido uniendo a la concentración de Barranquilla.

Sin duda alguna, uno de los que se ha robado los focos de todos los medios es el delantero Dayro Moreno, una de las grandes novedades en esta convocatoria de Lorenzo.

Este domingo, el delantero del Once Caldas arribó con una exótica pinta y mandando un contundente mensaje que miles de hinchas aplaudieron.

Dayro Moreno lanzó primer mensaje tras ser convocado por Colombia

Ya estando en concentración para el primer duelo con Bolivia, Moreno lució la indumentaria de la tricolor y mandó mensaje a sus miles de seguidores.

“Bueno mis seguidores, de nuevo con la camiseta de mi Selección. Estamos melos, preparados para ir al Mundial con Dayro Moreno”, aseguró el ariete en un video.

“Dios los bendiga a todos”, agregó el experimentado delantero.

¿Cuántos goles ha marcado Dayro en este 2025?

El delantero Dayro Moreno continúa demostrando su vigencia y olfato goleador. Con 23 anotaciones en lo que va del 2025, el atacante del Once Caldas se ha consolidado como uno de los máximos artilleros del año, superando a jóvenes promesas y a consagrados a nivel continental.

Su impresionante cifra goleadora se distribuye en varias competiciones, destacándose sus 10 goles en la Liga DIMAYOR I y, especialmente, sus 8 tantos en la Copa Sudamericana, torneo en el que es el actual máximo goleador. Este rendimiento no solo lo ha posicionado como figura clave para su equipo, sino que también ha sido determinante para su reciente llamado a la Selección Colombia.

Con su racha goleadora, Dayro Moreno no solo reafirma su lugar en la historia del fútbol colombiano, sino que también se proyecta como una pieza fundamental para los desafíos de su club y la selección nacional en lo que resta del año.