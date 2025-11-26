Arsenal vs. Bayern Múnich, en Champions League: hora y canal para ver el partidazo

Este miércoles 26 de noviembre se disputará uno de los partidos más atractivos de la liguilla de la Champions League por el gran momento que vive tanto Arsenal como Bayern Múnich en sus torneos locales.

Uno es uno de los equipos más potentes de los últimos años y eterno aspirante a títulos. El otro, un gigante consolidado y habituado a morder metal. El miércoles, la fuerza irresistible del Arsenal choca contra el inamovible Bayern Múnich en la cima de la Champions League.

Respectivos líderes de Premier League y Bundesliga con amplia ventaja sobre sus perseguidores, londinenses y bávaros han dominado también la Champions, siendo junto al Inter los únicos equipos que han logrado pleno de victorias en los primeros cuatro partidos.

Los alemanes cuentan entre sus víctimas al París Saint-Germain, vigente campeón de Europa, al que derrotaron en el Parque de los Príncipes la pasada jornada.

El conjunto entrenado por Vincent Kompany también ha ganado ya a un equipo de Premier League, luego de su victoria 3-1 contra el Chelsea en la primera fecha.

Las cifras de la temporada son monstruosas: 18 partidos disputados entre todas las competiciones, 17 victorias y un empate. Pero los Gunners de Mikel Arteta esperan ser los primeros en hacer sangrar al gigante alemán.

Los datos de los londinenses no son menos impresionantes: solo han concedido una derrota este curso, contra el Liverpool en agosto (1-0), y en Liga de Campeones han anotado once goles... sin haber encajado ni uno.

RELACIONADO Figura y capitán del América de Cali fue asaltado tras retirar dinero del banco

Bayern Múnich, sin Luis Díaz

El espectáculo está garantizado este miércoles, aunque lamentablemente, no todas las piezas estarán sobre el tablero: el atacante colombiano Luis Díaz, fichaje estrella del Bayern, cumplirá sanción por su tarjeta roja contra el PSG, mientras que el brasileño Gabriel Magalhaes, estandarte de la defensa del Arsenal, se lesionó con la selección de Brasil.