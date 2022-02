¿Cómo le fue a Díaz en la final ante Chelsea?

Ha pasado poco tiempo, pero suficiente para tener el respaldo de Klopp. Luis Díaz tuvo un buen rendimiento individual en la final de la Carabao Cup, en la que Liverpool ganó ante Chelsea en Wembley. Primera gran actuación con una presión extra y de buen trabajo.

El extremo colombiano fue titular, ubicándose por la banda izquierda. Salió en la prorroga ya con un cansancio acumulado, que el técnico vio como un obstáculo para que el equipo pudiera tener opciones en el tiempo extra.

Los primeros 25 minutos de Luis Díaz no fueron muy buenos, de hecho, de ninguno de Liverpool, excepto el arquero. Chelsea hizo una presión fuerte que cerró los espacios a los de Klopp y tuvieron que aguantar esa oleada.

Pero después de ese tiempo se sacudió el equipo y el colombiano pudo aparecer para marcar diferencia. Mucha agilidad en la banda, apertura de espacios y conexión para Mané y Salah.

Eso sí, lo mejor de Díaz estaba en el ataque, porque cuando intentaba sacar al equipo desde campo propio tenía muchos problemas y en varias ocasiones perdió la pelota, poniendo en riesgo el arco de Liverpool.

75' - Diaz is set away down the left and runs in on goal. His shot towards the near post is saved by the legs of Mendy.



🔵 [0-0] 🔴#CarabaoCupFinal pic.twitter.com/MOrzcJUZX3