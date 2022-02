¡Díaz y Liverpool ganan la Carabao Cup!

Primer trofeo para Luis Díaz en Inglaterra. Liverpool derrotó desde los penales a Chelsea en la final de la Carabao Cup en Wembley, en un partido muy parejo que solo se definió hasta que el portero Kepa botó el último penal.

Lee también: ¿Cómo le fue a Díaz en la final ante Chelsea?

El extremo colombiano fue titular y jugó 97 minutos, siendo uno de los jugadores más importantes al crear varias opciones de gol y generar peligro constante, aunque el cansancio en la prórroga le pasó factura y dejó el partido.

Este es el noveno título de Liverpool en este campeonato, ya que no ganaba el título desde 2012, por lo que se convirtió en el club más ganador de la Copa de la Liga, tras superar los ocho campeonatos de Manchester City.

WE ARE THE CARABAO CUP WINNERS!!! 😍🏆 #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/HDAq8DpkUa