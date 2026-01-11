Nicolás Rodríguez se disculpó por polémico disfraz en celebración de Halloween de Atlético Nacional

En Atlético Nacional celebraron la fiesta de Halloween con varios de sus jugadores disfrazados. Mientras James Rodríguez se vistió como el Joker, Matheus Uribe apareció como Blancanieves, entre otros. Sin embargo, hubo un jugador en particular que desató polémica por su elección.

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Se trata de Nicolás Rodríguez, extremo de 22 años, quien apareció vestido con un traje de camuflaje y el rostro cubierto. Su apariencia generó comentarios en redes sociales, algunos de los cuales interpretaron que podría tratarse de una representación de un paramilitar, por las similitudes visuales con algunas imágenes de la Operación Orión, realizada en la Comuna 13 de Medellín en 2002.

Además del disfraz, Rodríguez escribió "camaradas" en sus historias de Instagram, un saludo alusivo a grupos armados ilegales, además de acompañarla con una canción de Uriel Henao que narra las historias de un guerrillero y un paramilitar.

Nicolás Rodríguez se pronunció sobre su disfraz

Tras la polémica que generó, Nicolás Rodríguez se pronunció en sus redes sociales con un comunicado en donde explicó su disfraz y envió un mensaje de disculpas a las personas que se sintieron ofendidas, aclarando que no estaba haciendo alusión a ningún hecho de violencia en el país.

Según explicó, se disfrazó de guerrillero debido a que ese es el sobrenombre que le tienen en el plantel. Aclaró que le dicen así porque su lugar de nacimiento es San José del Guaviare, un territorio afectado por los estigmas de este tipo, expresando que no le ofende y que por el contrario, decidió tomarlo con humor.