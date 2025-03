Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas tras el doloroso empate de Colombia vs. Paraguay

Este martes 25 de marzo de 2025 se disputó la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas y hubo múltiples emociones desde las 3:00 de la tarde.

A esa hora, Bolivia y Uruguay abrieron el telón en El Alto, pero, a pesar de que ambas crearon opciones para quedarse con los tres puntos, no pasaron del empate.

Y, posteriormente, a las 7:00 de la noche, jugaron en simultáneo Colombia vs. Paraguay, Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Perú y Argentina vs. Brasil.

En Barranquilla, la Selección Colombia quedó 2-2. Luis Díaz y Jhon Durán le dieron la ventaja a la 'tricolor', pero Paraguay se repuso y empató con goles de Junior Alonso y Julio Enciso.

Mientras tanto, los otros resultados que se presentaron en la maratónica jornada de las Eliminatorias Sudamericanas fueron los siguientes:

Chile - Ecuador: 0-0.

0-0. Venezuela - Perú: 1-0 (gol de penal de Salomón Rondón).

1-0 (gol de penal de Salomón Rondón). Argentina - Brasil: 4-1 (goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y descuento de Matheus Cunha).

En ese orden de ideas, eso significa que la tabla de posiciones tuvo una serie de cambios que es importante tener en cuenta.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras el empate de la Selección Colombia vs. Paraguay en la fecha 14

Argentina - 31 puntos (+18). (Ya está clasificada al Mundial). Ecuador - 23 puntos (+8). Uruguay - 21 puntos (+7). Brasil - 21 puntos (+4). Paraguay - 21 puntos (+2). Colombia - 20 puntos (+4). Venezuela - 15 puntos (-4). Bolivia - 14 puntos (-16). Perú - 10 puntos (-11). Chile - 10 puntos (-12).

¿Cómo se jugará la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas?

La jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, que están pactadas para junio, se jugarán de la siguiente manera:

Colombia vs. Perú en Barranquilla.

Paraguay vs. Uruguay en Asunción.

Ecuador vs. Brasil en Quito.

Venezuela vs. Bolivia en Maturín.

Chile vs. Argentina en Santiago.

Recuerde que usted puede seguir los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en la pantalla del Canal RCN, en La Suplente y en la nueva aplicación digital a la que puede acceder aquí.